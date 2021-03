Sparta s Třincem potvrdily dominanci favoritů. Jandač chválil týmový výkon, Oceláře podržel Kacetl

Hokejisté pražské Sparty splnili roli favorita a po čtvrteční výhře 3:0 postoupili do semifinále extraligy. Přes Olomouc přešli bez zaváhání po čtyřech vítězstvích. Spokojení jsou i v Třinci, kde si po jednoznačném postupu přes Kometu Brno pochvalují výkony brankáře Ondřeje Kacetla, který právě v brněnském klubu na začátku sezony neuspěl. Nejrychlejším možným způsobem skončily všechny čtyři čtvrtfinálové série. Brno 10:35 26. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Sparty se radují z výhry a postupu do semifinále | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Jsem rád, že jsme byli Spartě důstojným soupeřem. V mnohých případech jsme je i přehrávali, vytvářeli jsme si šance a mohli jsme pomýšlet i na lepší výsledek než 0:4 na zápasy,“ řekl Radiožurnálu i přes vyřazení olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sparta potvrdila pozici vítěze základní části i ve čtvrtfinále play-off. Více v příspěvku Tomáše Minarčíka

Značnou vyrovnanost série navzdory jasnému výsledku potvrdil také jeho protějšek u týmu Sparty Josef Jandač.

„Byť to výsledkově vypadá jednoznačně, tak obraz na ledě tak jasný nebyl. Pro nás bylo důležité, že jsme byli v zápasech pokaždé ve vedení. Výborně zachytal Salák, který nás podržel v důležitých momentech. Hráli jsme jako tým,“ uvedl zkušený kouč.

Podle obránce Sparty Davida Němečka rozhodla tentokrát o postupu vedle brankáře Alexandera Saláka také téměř bezchybná defenziva.

Kapitán Smoleňák sledoval konec Hradce v play-off jen z tribuny, kouč Růžička osobní spor odmítá Číst článek

„Olomouc jsme tím možná i trochu překvapili. Všichni o nás vědí, že jsme ofenzivní mužstvo, ukázali jsme to v základní části, ale k téhle sérii jsme přistoupili zodpovědně i v defenzivě. Věděli jsme, že Olomouc spoléhá na brejky, nechtěli jsme jim z nich dát šanci, což se nám povedlo.“

Sparta tak přispěla svým dílem k unikátnímu jevu - všechny čtyři čtvrtfinálové série skončily vítězstvím 4:0.

„Všechny čtyři týmy jsou tam zaslouženě. Žádný extra favorit asi není, týmy v semifinále jsou velmi silné,“ podotkl Jandač.

Kacetl dotáhl Třinec do semifinále

Pražané se v semifinále střetnou s Libercem, druhou dvojici tvoří Mladá Boleslav a Třinec. Rovněž Oceláři prošli sérií s Olomoucí bez zaváhání, v posledním duelu pomohl k výhře 4:1 nad Brnem znovu brankář Ondřej Kacetl. Ten se právě v Kometě na začátku sezony nevešel do sestavy a klub ho poslal do prvoligového Přerova.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hrdinou čtvrtfinálové série Třinec - Brno byl gólman Ondřej Kacetl. Více v příspěvku Davida Nekvindy

„Je to osud, tak to zkrátka bylo. Jsem rád, že jsem dostal šanci v Přerově. Pak se podařilo dostat do Třince, kde to chvíli také nebylo ideální, ale dostal jsem šanci v play-off a zatím se daří. Bylo mi jedno, jestli hrajeme s Brnem nebo s někým jiným, chtěl jsem hlavně postoupit,“ řekl Kacetl.

Že v Brně sezonu začínal a soupeře tak i z tréninků dobře znal, podle něj velkou roli nehrálo. „To asi ne. Spíš video, příprava na soupeře ohledně nájezdů a podobně,“ vysvětlil.

Kacetl se stal jasnou jedničkou ve čtvrtfinále i díky tomu, že jeho brankářský kolega Jakub Štěpánek byl nemocný. V sezoně se přitom gólmani pravidelně střídali a zodpovědnost byla rozložená.

Pro semifinále s Mladou Boleslaví už byl měl být Štěpánek zpátky. Podle Kacetla je jen na trenérovi, jestli po úspěšném čtvrtfinále dostane důvěru i dál.

„Nějaké výkony jsem předvedl, ale tohle záleží na trenérovi. Každý chce samozřejmě chytat, ale nechám to na nich,“ dodal.