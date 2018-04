Titul s juniory a postup do finále během pár hodin. 'Nejhezčí den v Kometě,' říká Zábranský

Majitel, generální manažer a zároveň hlavní trenér - všechny funkce zvládají Martin Straka i Libor Zábranský na výbornou. V semifinálové sérii play-off extraligy mezi Plzní a Brnem se ale mohl radovat pouze jeden z nich. Brněnský šéf Libor Zábranský prožil nejen díky výhře 6:2 v pátém utkání a postupu do finále svůj nejkrásnější den svého třináctiletého působení v Kometě. Plzeň 7:37 8. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér, majitel a šéf Komety Brno Libor Zábranský | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Pro mě osobně je to úžasné. Když si zpětně promítnu těch 13 let, je to nejhezčí den, co jsem v Kometě zažil,“ vyprávěl na Radiožurnálu po postupové výhře 6:2 na ledě Plzně Libor Zábranský.

K nejšťastnějšímu dni jeho modrobílého života přitom výrazně přispěla kromě A týmu také juniorka Brna, která dobyla historický titul ve své soutěži.

„Ty kluky jsem trénoval od druhé nebo třetí třídy. Jsem na ně strašně hrdý. Vyhrát titul s juniorkou a dostat se do finále, to je teď každý komeťák nejšťastnější, jak to jde,“ hledal slova majitel, generální manažer a zároveň trenér Komety.

Kometa se tak rozhodně nemusí bát o budoucnost, jeden z mladíků už ale v extralize vyniká v této sezóně. Martin Nečas přispěl v pátém semifinále k postupu gólem a asistencí.

„První dva zápasy tady nám daly velké sebevědomí, i když to byla hrozně vyrovnaná série. Neřekl bych, že jsme byli nějak lepší. Bylo to vyrovnané a rozhodly maličkosti,“ asi jsme je plnili trošku líp,“ řekl 19letý útočník draftovaný Carolinou.

Zatímco Martin Nečas se svými spoluhráči slavil postup, hráči Škodovky coby vítěze základní části přebírali po dvou letech opět bronzové medaile.

„Situace je určitě jiná než při prvním bronzu. Věřil jsem, že tenhle tým do finále půjde. Rozjeli jsme se i při čtvrtfinále s Olomoucí. Proto je to zklamání veliké,“ přiznal 40letý útočník Plzně Ondřej Kratěna.

Osminásobný extraligový mistr tentokrát v play-off nezářil a páté semifinále s Kometou bylo jeho 1125. a možná posledním extraligovým představením.

O soupeři Komety ve finále se může rozhodnout už odpoledne v Třinci, kde domácí Oceláři přivítají v šestém zápase série Hradec. Server iROZHLAS.cz ze zápasu nabídne online přenos.