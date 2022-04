Z čela tabulky do boje o předkolo. ‚Zbytečná panika,‘ odůvodnil herní propad Boleslavi kapitán Ševc

Jednou jsi nahoře, podruhé dole. To si v probíhající sezoně mohou říkat hokejisté Mladé Boleslavi. V první čtvrtině dokonce vévodili extraligové tabulce. Pak se začali propadat a v závěru základní části dokonce bojovali o účast v předkole. Pro herní výpadek Středočeši zatím nenašli vysvětlení. „My starší hráči jsme si k tomu řekli své. Zaplaťpánbůh jsme to ukázali i na ledě,“ řekl kapitán Martin Ševc. Teď stojí před semifinále s Třincem. Mladá Boleslav 10:39 1. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladoboleslavský kapitán Martin Ševc | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„To kdybychom věděli, tak bychom to nakopli dřív. Ale začátek (sezony) byl dobrý, už v Lize mistrů jsme hráli dobře, i když jsme nic nevyhráli. I první čtvrtina vyšla, což nám paradoxně ublížilo, pak se prostě přestalo dařit,“ vrátil se k úvodu sezony kapitán Bruslařů Martin Ševc.

Možná se právě dobrý start na hráčích negativně podepsal. „Kolikrát tam byla zbytečná panika. Měnění věcí, které fungují,“ popsal čtyřicetiletý veterán.

Zlom nastal až v závěru základní části. Ani na startu předkola play-off to ovšem nebylo ideální. V kabině se o tom sami hráči mezi sebou bavili.

„Letos jsme toho namluvili až až, bylo důležité to přenést na led. My starší hráči jsme si k tomu řekli své. Zaplaťpánbůh jsme si to vzali k srdci a ukázali to na ledě,“ vysvětlil kapitán.

Jako první to pocítila Plzeň v předkole. Ve čtvrtfinále pak Mladá Boleslav vyřadila překvapivě vítěze základní části z Hradce Králové.

„Rozleželo se to hlavně v těle, v hlavě to bylo rychlé. I když pro nás to takové překvapení nebylo. Šli jsme do toho s pokorou a jsme rádi, že se to odehrálo za pět zápasů a teď máme pauzu, když po předkole žádná nebyla,“ podotkl.

Duel s Třincem

Teď boleslavští hokejisté vyhlíží, stejně jako před rokem, semifinálové zápasy s Třincem. Mladoboleslavský obránce věří, že tým má šanci uspět i proti druhému celku základní části.

„Poctivá a bruslivá hra nás dostala do semifinále a mohlo by to platit i na Třinec. Samozřejmě vnímáme velkou sílu Třince, který už to dokazuje několik sezon. I v té letošní hrál celou dobu na špici, je to kvalitní tým a my se musíme co nejlépe připravit,“ uvedl zkušený bek.

Sám si zahrál už deset finálových soubojů v různých ligách – ve Švédsku, Kontinentální lize i české extralize. Šestkrát z těchto duelů vyšel jako vítěz. Teď by si o titul znovu rád zahrál. S Oceláři loni Mladá Boleslav padla až v rozhodujícím sedmém semifinálovém zápase. O to víc chtějí její hráči uspět.

„Každý chce do finále, minulý rok jsme od toho byli kousek. Určitě se o to porveme, aby se nám to povedlo letos,“ doplnil Martin Ševc. Semifinálová série hokejové extraligy začne v neděli na třineckém ledě.