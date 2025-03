‚Takovýmto způsobem se nechceme prezentovat.‘ Mladá Boleslav se omluvila za útok Ševce na rozhodčí

Generální manažer Mladé Boleslavi Jan Tůma se na klubovém webu omluvil rozhodčím z pondělního utkání čtvrtfinále play-off hokejové extraligy proti Hradci Králové, které vulgárně urazil sportovní manažer Martin Ševc. Středočeši zároveň očekávají, že se čtveřici arbitrů osobně omluví i samotný bývalý úspěšný obránce. Mladá Boleslav 10:54 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovní manažer hokejové Mladé Boleslavi Martin Ševc | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

„Touto cestou se jménem klubu BK Mladá Boleslav omlouvám čtveřici rozhodčích ze včerejšího utkání v Hradci Králové za neakceptovatelný slovní útok sportovního manažera Martina Ševce po skončení zápasu. Takovýmto způsobem se jako klub nechceme prezentovat,“ uvedl Tůma v krátkém prohlášení.

Mladá Boleslav v pondělí prohrála v Hradci Králové 2:4 a po třetím nezdaru za sebou prohrává v sérii 2:3 na zápasy a je tak krok od vyřazení. Bruslaři v ČPP areně doplatili zejména na nedisciplinovanost, hráli šestkrát v oslabení. Východočeši využili jednu přesilovku a jeden gól dali jen sekundu po skončení početní výhody.

Ševc po utkání vulgárně zaútočil na rozhodčí. „Z..di zasraný, chcípněte včetně tvojí rodiny,“ prohlásil podle zápisu na jejich adresy. Utkání řídili Daniel Pražák a Lukáš Květoň, společně s dvojicí čárových rozhodčích Danielem Hynkem a Josefem Špůrem.

Chováním mladoboleslavského sportovního manažera se bude zabývat disciplinární komise extraligy, už v pondělí večer jej odsoudil ředitel soutěže Martin Loukota.

„Je neomluvitelné, co se stalo. Když jsem se to dozvěděl po skončení utkání, protože mi přišel zápis, tak jsem jenom koukal a hned jsem kontaktoval rozhodčí, jak to probíhalo, co se stalo? Nevím, co Martin Ševc dělá po skončení utkání na střídačce, ale to jsou věci, které musí vyřešit disciplinárka. Musíme to nějak zastavit. Tohle nejde,“ řekl Loukota.