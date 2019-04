Chomutov vyhrál, ale s extraligou se stejně loučí. ‚Je to zklamání,‘ říká asistent trenéra

Zápas na východě Čech zvládli Chomutovští bez problémů, vyhráli ho 3:0. Pardubice už měly jistotu setrvání v extralize po minulém kole a výrazně proměnili sestavu, kde řada opor dostala volno.

„Pardubice zareagovaly na vývoj tabulky, nehrály v plné sestavě a daly šanci další hráčům, což je naprosto v pořádku. Proto asi ten výsledek je takový, jaký je. Jsme rádi, že jsme to utkání vyhráli, i přesto, že to vlastně vůbec nic neřeší,“ řekl pro Radiožurnál asistent trenéra Jan Šťastný.

Se sestupem byli chomutovští smířeni už před zápasem v Pardubicích, teprve tam ale dostali definitivní jistotu. Věděl to i střelec úvodního gólu zápasu chomutovský útočník Petr Koblasa.

„Věděli jsme, že to není jen v našich rukou. Museli jsme vyhrát a ještě spoléhat na Kladno. Když jsem na kostce viděl, že Kladno vede 3:0, věděl jsem, že je výhra zbytečná,“ líčil Koblasa.

A výhra skutečně v konečném bilancování nic neznamenala. Baráž se nepovedla, Chomutov sestupuje a to se hodnotí těžko.

„Nevím, co bych k tomu řekl. Chtěli jsme to uhrát a udržet to. To se nám nepovedlo. Můžu to hodnotit jen negativně,“ smutnil po pádu do první ligy útočník Koblasa.

A slova těžko hledal i asistent trenéra Jan Šťastný: „Bohužel k tomu není co říct. Je to pro mě obrovské zklamání. Konec téhle i té minulé sezony byl turbulentní. Úplně všechno nebylo v pořádku. Ten dopad je takový, jaký je,“ řekl asistent trenéra Jan Šťastný.