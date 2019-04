Od začátku jsem věděl, že to dám pod vyrážečku, říká liberecký Vlach po rozhodujícím gólu v oslabení

Hokejisté Liberce vyhráli ve třetím semifinále play-off extraligy na ledě Komety Brno 2:1 a stejným poměrem tak vedou i v sérii. Čtvrt hodiny před koncem o tom rozhodl útočník Bílých Tygrů Jaroslav Vlach. Prosadil se přitom ve chvíli, kdy měli soupeři přesilovou hru. Brno 7:31 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka z utkání Komety s Libercem. | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Chyba v rozehrávce brněnského útočníka Martina Erata začala akci, ze které dal liberecký Jaroslav Vlach rozhodující gól třetího semifinále.

„Myslím, že to chtěl prohazovat, ale trefil Dominika Lakatoše a ten to skvěle hodil do prostoru. Od začátku jsem byl rozhodnutý, že to dám pod vyrážečku. Marek Čiliak tam pak ještě udělal úkrok do strany a otevřelo se mi to tam,“ popsal Radiožurnálu střelec, jak vyzrál na brněnského brankáře.

Liberec i v oslabení napadal domácí hráče celý zápas hned při rozehrávce, což v klíčový moment rozhodlo. Zdálo se, že Severočeši na podobné zaváhání čekali.

„Neřekl bych, že na to čekáme. Máme prostě nějakou taktiku, kterou se snažíme dodržovat, a chceme být aktivní ve středním pásmu. Samozřejmě jsme rádi, že to tam vypadlo a měli jsme nájezd,“ řekl Vlach.

Jedním z brněnských hráčů, kteří byli při Vlachově gólu na konečných 2:1 na ledě, byl útočník Jakub Orsava. Ten doufá, že příště se Liberci odvaha v oslabení nevyplatí.

„Pro nás je to myslím lepší, protože je jich tam o jednoho míň, je tam míň prostoru a nás je tam pět, takže si to můžeme přihrát a snadněji zajet do pásma,“ říká Orsava.

Jestli má Orsava pravdu, nebo se zase vyplatí liberecká aktivita, ukáže čtvrtý duel série, který v pondělí od 19.00 večer opět přivítá brněnská hala.