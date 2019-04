Hokejová extraliga jde do finiše, semifinále nabídne i souboj obhájce titulu s vítězem základní části

Semifinále hokejové extraligy začne opravdu výjimečným soubojem dvou velkých adeptů na titul. Liberec ovládl základní část a až na jedno zaváhání s přehledem zvládl i čtvrtfinále proti Mladé Boleslavi.

Naopak brněnská Kometa útočí na třetí extraligový titul v řadě. A přestože v sezoně hokejisté Brna tolik nezářili, tak ve čtvrtfinále suverénně přešli přes Hradec Králové bez jediné prohry. Kvůli tomu ale měla Kometa před semifinále dlouhou desetidenní pauzu, čemuž musela přizpůsobit i přípravu.

„Docela dlouho jsme čekali na to, na jakého soupeře se máme připravit. V tomto směru je to jiné, je to hlavně o taktice a o detailech. Dnes už to není až tak, že by se dalo něco natrénovat kondičně. Na to jsme měli celou sezonu,“ říká brněnský kouč Libor Zábranský.

I druhá série ale slibuje dramatické souboje. Třinec se v ní postaví proti Plzni a i tam může hrát roli to, jak velkou pauzu měly oba týmy před startem semifinále. Třinec, který začíná doma, totiž ve čtvrtfinále neztratil ani jedno utkání, zatímco Plzeň postoupila až v rozhodujícím sedmém zápase.

Západočeši tedy mají v nohách víc zápasů a za sebou méně času na odpočinek. Plzeňský útočník Jan Eberle si ale myslí, že to bude právě jeho tým, který bude mít v souboji s Třincem psychickou výhodu.

„Když vyhrajete takovou sérii v sedmém zápase, tak vás to posílí jiným způsobem, než když vyhrajete 4:0. Dostali jsme takovou morální podporu, vidíme, jaká je tady síla týmu,“ říká Eberle.

První semifinále hokejové extraligy mezi Libercem a Brnem začne ve středu v 17.00, souboj Třince s Plzní odstartuje o dvě hodiny později.