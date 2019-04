Jedni se mohli přiblížit na jeden zápas od postupu do finále play-off hokejové extraligy, druzí hráli o prodloužení série. Nakonec vyšlo to druhé, protože hokejisté Třince vyhráli na ledě Plzně 3:2. A v této sérii tak stále platí, že všechny zápasy vyhrál hostující tým. Plzeň 12:08 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Němec se marně snaží překonat třineckého brankáře Šimona Hrubce. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Třinečtí fanoušci po zápase slavili a střelec rozdílové branky Jiří Polanský přirovnával svůj tým k dopravnímu prostředku.

Plzeňský Němec mohl srazit Třinec, ale pokazil blafák. ‚Za poslední čtyři roky mi nevyšel,' lituje

„Roztlačit ten vlak je vždycky strašně těžké,“ říkal s úlevou po prvním úspěchu v semifinále Polanský.

Na druhé straně si zase doslova drbal hlavu plzeňský útočník Vojtěch Němec. Za nerozhodného stavu 2:2 se dostal do samostatného úniku, ale vyprodaný plzeňský stadion nepotěšil.

„Dá se říct, že už je to takový reflex. Tenhle blafák dělám už osm let, ale za poslední čtyři roky mi nevyšel. Musím něco změnit, už se musím naučit udělat konečně něco jiného, když nastane taková situace,“ postěžoval si sám na sebe Němec.

Němec tak nenavázal na svoji branku v první třetině, kterou poslal Plzeň do vedení. Plzeň vedla v sérii 2:0 na zápasy a 1:0 na góly. A Třinec zabral.

„Je to strašně těžké, když jedeš za stavu 0:2 na soupeřovo hřiště, kde na nás celý stadion křičí a je to nepřátelské prostředí,“ popisuje střelec rozhodující branky Jiří Polanský, který zařídil minimálně to, že fanoušci jeho týmu bude ještě minimálně jednou v sezoně kupovat lístky na zápasy.

Budou ale čekat, za jakého stavu se semifinálová série přesune na druhý konec republiky. Zatím Plzeň – Třinec 2:1 na zápasy. Pokračování je na programu už v pondělí večer.