Bez fanoušků, ale s typickou oslavou. Liberecký útočník Vlach se po hattricku dočkal čepice na ledě

Když dá hokejista tři góly, je pravidlem, že na led létají od fanoušků kšiltovky. V současné době diváci na tribuny nemohou, i tak si ale tuhle symboliku mohl užít liberecký Jaroslav Vlach. Útočník Severočechů pomohl hattrickem Liberci k vítězství 5:1 v úvodním extraligovém semifinále proti Spartě. Praha 10:01 4. dubna 2021

„Naši kustodi jsou dobří kluci, takže mě to nepřekvapilo. Bylo to od nich hezké, ale čepici nechám klukům,“ řekl Jaroslav Vlach po utkání.

Čepice, která přiletěla na led, byla od kustodů a od autora hattricku Vlacha ji dostanou zpátky. Trochu jiné to bude s pukem, kterým dal liberecký útočník tři góly v play-off.

Čepice, která přiletěla na led, byla od kustodů a od autora hattricku Vlacha ji dostanou zpátky. Trochu jiné to bude s pukem, kterým dal liberecký útočník tři góly v play-off.

„Radan Lenc mi ho schoval a po zápase mi ho předal. Někam si ho vystavím, k medailím a dresům,“ prozradil šťastný střelec.

Liberec prohrával ještě v polovině zápasu 0:1. Ve druhé třetině ale přišlo vyrovnání a Vlach pak zařídil ve třetí třetině první semifinálové vítězství pro Bílé tygry.

„Hattrick v play-off se nepovede každý den. Mám dobré spoluhráče, kteří mi to dokážou nachystat. Nejdůležitější je ale vítězství,“ podotkl Vlach.

Liberec tak drží neporazitelnost v aktuálním play-off. Úspěšný byl i po dlouhé pauze mezi čtvrtfinálovou a semifinálovou sérií.

„Chvíli trvalo, než jsme se do toho dostali, což platilo pro oba mančafty. Trénováním hru nenaženete. Ale pak to mělo slušné tempo a byl to dobrý hokej,“ dodal Vlach.

Ve druhé sérii uspěl na úvod favorit, Třinec porazil Mladou Boleslav 2:0. Druhá semifinále se budou hrát v neděli znovu v Třinci a na Spartě.