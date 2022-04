Spartu čekají ve finálové sérii s Třincem dva domácí zápasy. Rozhodují maličkosti, vysvětluje kouč Jandač

Sparťanští hokejisté mají před sebou dvě domácí utkání ve finále extraligového play off proti Třinci. Z prvních dvou na ledě soupeře si přivezli jedno vítězství. „Teď to bude v jiné atmosféře. Třinec ale umí zahrát stejně doma i venku,“ ocenil sílu soupeře v rozhovoru pro Radiožurnál kouč pražského týmu Josef Jandač, který už vyhlíží páteční duel. Praha 11:55 22. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci hokejové Sparty | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Plná hala nás podpoří. Doufám, že neodvedeme stejný výkon. ale ještě lepší,“ vyhlíží domácí zápasy kapitán Sparty Michal Řepík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hlasy obou trenérů před třetím utkání finálové série hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem

Právě on gólem a přihrávkou zařídil vítězství Sparty ve druhém třineckém utkání 2:1. Byl to ale teprve jeho třetí gól v celém play off. Přitom před šesti lety ještě v dresu Liberce dotáhl Bílé Tygry ve finále právě proti Spartě k titulu celkem deseti trefami a pěti z toho ve finále. Teď si na to rozpomněl.

„Vzpomněl jsem si na to, určitě chci týmu pomáhat. Když jsou šance, měl bych je proměňovat. V play off jsem měl spousty šancí, nechce mi to tam padat tolik, jak bych chtěl,“ pokračuje Michal Řepík.

„Na druhou stranu dávali góly jiní kluci. Já se snažím pro tým bojovat a dělat všechno ostatní, abychom vyhrávali. Neřeším, kolik gólů ve finálové sérii dám,“ dodal.

Byl to boj o každý metr ledu, hodnotil vyrovnání finálové série trenér hokejové Sparty Jandač Číst článek

Třinec ztratil tedy na domácím ledě jedno utkání, ale trenér Ocelářů Václav Varaďa zůstává v klidu. „Série končí, až se vyhrajou čtyři zápasy. Teď jsem připomínal sérii ze sezony 2014/2015. S Litvínovem jsme oba první zápasy doma prohráli a nakonec rozhodoval sedmý zápas. Uděláme maximum, abychom byli ve třetím zápase lepším týmem,“ říká Varaďa.

Také trenér Sparty Josef Jandač očekává nadále nesmírně vyrovnané zápasy: „Narazily na sebe týmy, které chtějí vyhrát. Třinec je obrovsky silné mužstvo. Teď to bude v jiné atmosféře. Třinec ale umí zahrát stejně doma i venku. Prostě si to rozdáme a uvidíme. Jsou to vyrovnané zápasy a můžou rozhodovat maličkosti.“

V pátek se v pražské O2 Aréně bude hrát od 17 hodin, v sobotu od 18.30. Přímé přenosy můžete poslouchat na stanici Radiožurnál Sport.