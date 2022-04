Byl to boj o každý metr ledu, hodnotil vyrovnání finálové série trenér hokejové Sparty Jandač

Hokejisté Sparty vyhráli ve druhém finálovém utkání play- off extraligy v Třinci 2:1 a srovnali sérii na 1:1 na zápasy. Teď se bude hrát dvakrát v pražské O2 Aréně. „Myslím, že to byl boj o každý metr ledu. Bylo to hodně urputné utkání, mělo vysoké tempo,“ hodnotil utkání sparťanský kouč Josef Jandač. Praha 11:48 20. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Josef Jandač a hokejisté Sparty | Zdroj: Profimedia

Ve finálové sérii play-off hokejové extraligy je srovnáno na 1:1 na zápasy. Oproti prvnímu pondělnímu utkání dokázali hokejisté Sparty v úterý své vedení v Třinci navýšit a pak udržet. Nakonec vyhráli 2:1.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí sérii play-off extraligy hokejisté Sparty a Třince

„My jsme dali znovu první gól a proti pondělku jsme neudělali takové individuální chyby, dali jsme druhý gól z protiútoku a ten závěr jsme ubojovali,“ pochválil lepší výkon za stejného stavu 1:0 jako v prvním finále trenér Sparty Josef Jandač.

Jediný gól Třince dal minutu a půl před koncem v přesilovce a navíc při hře bez brankáře Erik Hrňa, ale už to bylo pozdě.

„První třetina jakžtakž, druhá šílená. Nepamatuji, kdy jsme sehráli tak blbou druhou třetinu, ještě když máme střídačku. Vůbec jsme se neudrželi na puku a nedostávali se do šancí, takže to byla velice špatná třetina. V té poslední jsme se s tím snažili něco udělat, ale to už bylo pozdě,“ hodnotil Hrňa.

Výborný výkon podal sparťanský kapitán Michal Řepík, první důležitý gól dal a možná ještě důležitější druhý připravil skvělým únikem po levém křídle.

„Jsme strašně rádi, dobře jsme to odmakali celý tým. Je vidět, že to finále nebude o ničem jiném než o bojovnosti, tolik gólů asi padat nebude. Jak už jsem říkal před sérií, kdo to bude chtít víc a udělá vše pro tým, tak uspěje,“ myslí si Řepík.

Finálová série bude v pražské O2 Aréně před trojnásobnými návštěvami oproti Třinci pokračovat v pátek a v sobotu.