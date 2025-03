Vedli jsme kvalitní sérii, byla ozdobou, těší Motáka. Grossovi přeje v play-off dlouhou cestu

Hokejisté Sparty vyřadili ve čtvrtfinále play-off Tipsport extraligy Třinec. Končí tak éra, během které Oceláři získali pět titulů v řadě. Sparta vyhrála 3:2 a celkově 4:1 na zápasy a v Praze moc dobře už dlouho věděli, že nechtějí opakovat dřívější série, ve kterých byl úspěšnější při cestě za titulem právě Třinec. Praha 11:36 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Moták v posledním zápase čtvrtfinálové série mezi Třincem a Spartou | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Prvního srpna jsme si k tomu něco řekli, jak jsme vypadli, kdyby náhodou jsme se dostali na Třinec, tak co musíme zlepšit. Já si myslím, že se nám to docela povedlo a já vás možná zklamu, protože jsme právě dosáhli jenom semifinále, stejně jako minulý rok,“ říkal trenér Sparty Pavel Gross.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají trenér Sparty Pavel Gross a Třince Zdeněk Moták po čtvrtfinálové sérii extraligového play-off

Právě v semifinále skončila loni cesta Pražanů, kteří vedli už 3:0 na zápasy, ale Třinec jako první tým v české historii takový vývoj otočil. Teď přeje podobně vítěznou cestu Pražanům i trenér Třince Zdeněk Moták.

„Musím poděkovat Spartě, pogratulovat k tomu, že postoupili, musím poděkovat, že jsme vedli kvalitní sérii play-off, která byla doufám možná i ozdobou. Přeju ti Pavle, aby sis, no ono si tu cestu neužiješ. Tam je pořád práce a jsi v takovém stresu, že to je těžká dřina. Ale přeju ti, ať dojdete co nejdál a ať si užiješ tu krásu potom,“ přál třinecký kouč Moták svém sparťanskému protějšku.

„Děkuju moc. Ty to znáš nejlíp, jaká je to dřina. Nebo ty krásné okamžiky a bezesné noci. Kvůli tomu to hrajeme. To je ta krása, kvůli tomu tu jsme,“ vyjádřil respekt k trenérovi Ocelářů Gross.

Kromě soubojů na ledě si fanoušci budou pamatovat tuto sérii i kvůli okamžiku po druhém utkání, kdy trenér Třince Moták zuřivě mlátil na Spartě s dvířky od střídačky, pak je slušně zavřel a získal si i fanoušky, když vtipně reagoval, že jen nešla zavřít do doby, než našel petlici.

V současné době plné kontroverzí v play-off to byl příjemný moment i pro ředitele extraligy Martina Loukotu. Navíc když se na Spartě objevil na dvířkách nápis: „Zavírejte s citem, čerstvě opraveno.“

„Vidíte Zdeňka Motáka, distingovaného pána, který tam třikrát flákne dvířky a pak to dokáže na tiskovce podat. Musím říct, že jsem se druhý den ráno strašně bavil a po dlouhé době jsem se něčemu zasmál. Klobouk dolů zase před lidmi ze Sparty, jak to dokázali využít k partnerství. A dnes to, co bylo nalepené na těch dvířkách. Já jsem si nejdřív myslel, že to je nějaká fotomontáž, pak mě fakt lidi ukazovali, že to tam je,“ těšilo Loukotu, že se potenciálně nepříjemnou situaci povedlo v napjaté sérii taktně vyřešit.

Trenér Moták a jeho Třinec mají po sezoně. Sparta čeká na semifinálového soupeře, kterým bude to někdo z trojice Brno, Karlovy Vary a Mladá Boleslav.