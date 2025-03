Postupová matematika extraligy: boj o čtyřku, černý Petr bez čtvrtfinále nebo domácí výhoda do předkola

Hokejovou extraligu čeká v úterý poslední, 52. kolo základní části. Jistou pozici v tabulce mají pouze čtyři týmy - pražská Sparta, Hradec Králové, Kladno a Vítkovice. Desítka týmů tak od úterních 18 hodin bude hrát o co nejlepší umístění k nadcházejícímu play off. Server iROZHLAS.cz pozice jednotlivých týmů rozebral a nastínil možné scénáře závěru extraligy. Praha 13:45 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Zbořil z Brna, kapitán Pardubic Roman Červenka a karlovarský Ondřej Beránek | Foto: Slavomír Kubeš, Václav Šálek | Zdroj: Profimedia

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 3. 3. 2025) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Sparta Praha 51 29 6 3 13 175:109 102 2. Mountfield HK, a.s. 51 25 4 5 17 133:128 88 3. HC DYNAMO PARDUBICE 51 24 4 5 18 145:126 85 4. HC KOMETA BRNO 51 21 7 6 17 146:137 83 5. HC Energie Karlovy Vary 51 20 7 8 16 142:135 82 6. HC Litvínov 51 25 1 3 22 122:125 80 7. BANES Motor České Budějovice 51 18 9 5 19 136:146 77 8. BK Mladá Boleslav 51 17 9 7 18 132:128 76 9. HC ŠKODA PLZEŇ 51 15 11 8 17 113:131 75 10. HC Oceláři Třinec 51 17 5 10 19 118:122 71 11. Bílí Tygři Liberec 51 17 6 8 20 139:144 71 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 51 19 2 3 27 142:158 64 13. Rytíři Kladno 51 17 2 5 27 133:159 60 14. HC Olomouc 51 14 6 3 28 119:147 57

Zaručené umístění na prvním a druhém místě extraligy mají hokejisté Sparty a Hradce Králové. Pražané půjdou do posledního utkání na domácím ledě proti brněnské Kometě se 102 body a budou bojovat o 30. výhru v letošní sezoně za plný počet bodů.

Hokejisty Hradce Králové čeká v úterním kole výjezd do Ostravy, kde se postaví proti Vítkovicím. Jde o souboj dvou týmů, které mají své postavení po 52 kolech jisté. Mountfield si jistotu druhého místa zajistil nedělní výhrou nad Spartou, v tabulce se tak dostal před rivala z Pardubic, které již nemohou Hradec předstihnout.

Pražané i Východočeši tak mohou během volných týdnů vyhlížet jméno soupeře, jenž vyplyne z předkola. Čtvrtfinálové boje započnou 16. března.

Boj o nejlepší čtyřku

Největší šanci na umístění do čtvrtého místa, které zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále, má pardubické Dynamo. V posledním kole přivítá Karlovy Vary a postup mu zajistí jakkýkoliv bodový zisk. V případě prohry o pět gólů a výhry Komety na Spartě by se Dynamo stěhovalo na nepostupovou pátou příčku.

Pardubice jdou ale do posledního kola s nelichotivou sérií, prohrály deset z posledních jedenácti zápasů a navíc je trápí široká marodka – v posledním kole trenéru Miroslavu Hořavovi chyběli kapitán Lukáš Sedlák, Martin Kaut, Nick Jones nebo Jiří Smejkal.

Na posledním „čtvrtfinálovém“ místě se aktuálně nachází Brno s 83 body. Kometě přímý postup zajistí jakákoli výhra na Spartě, poté se již nemusí ohlížet na výsledky jiných konkurentů.

V případě zisku jednoho bodu nesmějí Karlovy Vary získat tři body. Pokud by Brno na Spartě prohrálo po 60 minutách, nesmí Vary získat více než jeden bod a zároveň nesmí Litvínov porazit Třinec za tři body.

Na první nepostupovém místě – tedy prvním místě do předkola play off – se aktuálně nachází Karlovy Vary s počtem 82 bodů. Západočeši prožívají nejlepší základní část od titulové sezony 2008/2009, kdy skončili na šestém místě. A historickou sezonu mohou vylepšit postupem do čtvrtfinále, který jim zajistí výhra v Pardubicích o pět gólů nebo když získají o dva body více než Kometa na Spartě.

Teoretickou šanci na čtvrté místo má Litvínov. Severočeši ale nemají postup ve svých rukou a musí spoléhat na zaváhání ostatních klubů. Jasným úkolem je domácí výhra nad Třincem, poté by se s potencionálními 83 body dotáhli na Kometu, to vše pokud by Brno prohrálo na Spartě a Karlovy Vary získaly proti Pardubicím jeden nebo žádný bod.

V případě rovnosti bodů má Litvínov lepší vzájemné zápasy jak s Karlovými Vary, tak s Brnem a měl by tak jistou pozici ve čtvrtfinále. Pokud ale Brno nebo Karlovy Vary v posledním kole zabodují, Litvínov čekají minimálně tři zápasy navíc.

7.-9. místo

Jistými účastníky play off, kromě všech výše zmíněných, jsou také České Budějovice, Mladá Boleslav a Plzeň. Mezi trojicí klubů půjde v posledním kole pouze o formální postavení týmů a jejich spojení do předkola.

Předkolo Týmy na 5. až 12. místě se v sériích hraných na tři vítězné zápasy utkají o postup do čtvrtfinále. První dva duely bude na svém ledě hostit celky na 5. až 8. místě, série se poté na třetí a potencionální čtvrtý zápas přesouvá na kluziště hůře postaveného celku.



První zápas předkol je na programu 7. března 2025.

Hlavním lákadlem pro Motor, Bruslaře i plzeňskou Škodovku je umístění do osmého místa, které zajišťuje start předkola před domácím publikem.

České Budějovice si „osmičku“ mohli zajistit v nedělním zápase v Plzni, v úplném závěru však přišli o vedení a zápas ztratili po prodloužení. K zajištění domácí výhody jim stačí jakkýkoliv bodový zisk v zápase s Libercem, s Plzní totiž mají lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Výhra za dva i tři body bude Motoru stačit k udržení sedmé příčky před Mladou Boleslaví. Tu čeká v posledním zápase souboj s Kladnem a k jistotě domácí výhody musí nasbírat o bod více než Plzeň. Pokud by využili zaváhání Motoru, mohli by poskočit i na sedmou příčku, ohlížet se ale musí i na Plzeň, která je může v případě prohry s Kladnem a plzeňské výhry v Olomouci přeskočit.

Právě západočeští Indiáni mají před posledním kolem sice jistou pozici v předkole play off, aktuálně by však začínali sérii na kluzišti soupeře. Pokud chtějí poskočit na sedmé či osmé místo, musí bezpodmínečně porazit barážovou Olomouc. Při prohrách Českých Budějovic i Mladé Boleslavi by poskočili na sedmou nebo osmou pozici.

10. - 12. místo

Třinec s Libercem budou na dálku bojovat o desátou pozici. Obhájce titulu nastoupí v Litvínově a Bílí Tygři v Českých Budějovicích. Při rovnosti bodů by na vyšší pozici dosáhl Liberec, který ovládl každý vzájemný souboj. Aktuálně mají oba celky 71 bodů.

Jistotu dvanáctého místa mají Vítkovice. Na ledě třináctého Kladna zvítězili suverénně 5:0 a zajistili si účast v předkole play off právě na úkor Rytířů. V úterý čeká Vítkovice doma duel s Hradcem Králové a dozví se, jestli v pátečním úvodu předkola narazí na Litvínov, Karlovy Vary, Kometu Brno či Pardubice.

2:36 Olomouc míří po deseti letech znovu do baráže. ‚Pro záchranu uděláme maximum,‘ burcují opory Hanáků Číst článek

Konec sezony a baráž

Kladenští Rytíři mají kolo před koncem základní části jistotu, že nebudou muset počtvrté za sebou hájit účast mezi elitou v baráži. Pomohla jim k tomu prohra Olomouce v Karlových Varech, kádru kolem Jaromíra Jágra tak po úterním zápase v Mladé Boleslavi skončí sezona - celek na 13. místě se nedostane ani do předkola, ani nespadne do baráže.

Tu si po deseti letech znovu zahrají hokejisté Olomouce. Hanáky čeká v úterý rozlučka s extraligovou základní částí, kdy přivítají Plzeň. O jejich soupeři v baráži se rozhodne ve finále prvoligového play-off až na začátku dubna.

Baráž o záchranu účasti v Tipsport extralize začne až 16. dubna, Olomouc tak čeká několikatýdenní pauza.

Všechny zápasy nejen 52. kola, ale celou porci vyřazovacích bojů nabídne v přímých přenosech stanice Radiožurnál Sport, server iROZHLAS.cz bude duely sledovat v online reportážích.