Důležitá bude disciplína a první gól. Nervozita bude také hrát roli, predikuje závěr předkola Procházka

Až páté zápasy rozhodnou dvě série předkola play-off v hokejové extralize. České Budějovice si vybojovaly možnost hrát doma klíčové utkání úterním vítězstvím v Liberci. Sérii vyrovnaly také Karlovy Vary, když uspěly na ledě Vítkovic a čeká je podpora domácího publika. „Důležitá bude disciplína, protože přesilovky rozhodují utkání," říká expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Karlovy Vary/České Budějovice 15:40 13. března 2025

Jihočeši mají na svém stadionu vždy výbornou diváckou podporu, v této sérii ale na domácím ledě jedno utkání již ztratili. Co musí udělat pro to, aby to poslední utkání zvládli?

Myslím, že musí dobře vstoupit do utkání. Důležité bude, kdo vstřelí první branku a půjde do vedení. To tým vždy uklidní a můžou se více soustředit na obranou hru. Také si myslím, že důležitá bude disciplína, protože přesilovky rozhodují utkání. To jsou základní dva faktory pro oba týmy.

Mezi Motorem a Bílými Tygry nepadá moc branek, přitom oba týmy byly v základní části na průměrných číslech ve vstřelených i inkasovaných brankách napříč extraligou. Čím to je?

Utkání jsou hodně vyrovnaná a není tam výrazný rozdíl. Oba brankáři, Petr Kváča i Milan Klouček, dokázali udržet nulu a je vidět, že dokážou tým podržet. Tým se při pak může více soustředit na bránění, může více pomáhat brankáři a záleží na tom, jak to nejen mužstvu, ale hlavně brankářům sedne.

Jak se do výkonu hráče promítá nervozita z konce sezony?

Je to přirozené. Větší nervozita asi bude na straně Motoru, protože budou hrát před domácími fanoušky a postupovali z lepšího místa. Z hráčů to většinou během zápasů opadne a soustředí se jen na svůj výkon.

V sérii Karlových Varů s Vítkovicemi dvakrát rozhodovalo prodloužení, respektive nájezdy. Můžeme podobně dlouhý duel očekávat i v pátém zápasem?

Nedivil bych se tomu, je to nejvíce vyrovnaná série. V každém zápase ale Karlovy Vary Vítkovice výrazně přestřílí, ale to není tak velký ukazatel. Vítkovice přesto zvládly dvakrát vyhrát a bude to o tom, kdo vstřelí první branku a dostane se do klidnějšího tempa.

Dvěma góly se o poslední výhru Energie zasloužil útočník Dávid Gríger. Myslíš, že je v play-off důležité mít klíčové hráče i ve druhé nebo třetí formaci? Dá se očekávat, že největší hvězdy Vítkovic budou výrazně více hlídat například Jiřího Černocha nebo Ondřeje Beránka.

Dá se to tak říct. Týmy o sobě vědí mnoho informací, mají toho mnoho načteného a vědí, kteří hráči jsou pro úspěch klíčoví. Právě proto mohou hráči z dalších formací rozhodnout zápas, protože mohou dostat více prostoru, jak se povedlo Grígerovi. Během zápasu se ale útoky často promíchají.

Jak to tedy ve čtvrteční večer dopadne?

Já tedy většinou tipuju přesně naopak, ale věřím, že to Motor doma zvládne. Výhru ve druhé sérii bych přál mým kamarádům, trenérům Energie Pavlu Paterovi a Davidu Moravcovi, ale pokud zápas znovu půjde do prodloužení, tak si troufám říct, že Vítkovice postoupí.