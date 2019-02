Na stadionu byly dva týmy plzeňských hokejistů. Jen ti současní seděli na střídačce a sledovali, jak parta bývalých hráčů z minulých desetiletí oblékala dresy jako ocenění při devadesátém výročí klubové historie. A aktuální tým pak poděkoval výhrou nad obhájcem extraligového titulu. Plzeň 13:41 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V popředí Martin Straka. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Asi půl hodiny při slavnostním čtení jmen sledovali současní hráči klubové legendy ze střídačky na druhé straně. Trochu netradiční příprava na extraligový zápas.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Černý, Ebermann nebo Straka. Hokejová Plzeň při oslavách 90 let klubové historie ocenila legendy

„Ještě jsem si přidal nějakou chladivou vodu, aby mi nohy trošku jezdily. Bylo to trošku cítit,“ přiznal obránce Michal Moravčík, který se vrátil do Plzně po neúspěšném pokusu prosadit se do NHL. Ze Severní Ameriky se tak vrátil mezi to nejlepší, co Plzeň hokejově vychovala.

„Byli tu hráči, se kterými jsem hrál nebo jsem měl tu čest, že mě trénovali. Od Františka Černého, Petra Kořínka, Ivana Vlčka až po Martina Straku s Tomášem Vlasákem, se kterými jsem si i zahrál. Ti lidé, co se kolem mě točili a kteří mi pomohli v kariéře,“ vzpomínal obránce Moravčík.

Hokejisté Plzně porazili Kometu Brno 5:2. První Liberec porazil poslední Pardubice Číst článek

Mezi oslavovanými ale zdaleka nebyli jen nedávní hráči jako Vlasák nebo Straka, ale také jména jako Bohuslav Ebermann, Petr Kořínek nebo v Plzni známý útok Josef Táflík, Zdeněk Pata, František Černý. Takový průnik generací.

„Je něco neskutečného, co tady udělali. Třeba pan Kořínek mě trénoval v Klatovech, takže s většinou jsem se tak nějak potkával. S legendami jako Michal Dvořák jsem pak ještě hrál. Jsem rád, že i my jsme pak odvedli dobrou práci a podtrhli jsme ten hezký večer,“ liboval si po výhře 5:2 nad Kometou jeden ze střelců Jan Kovář.