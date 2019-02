Hokej s ním si ohromně užívám, chválí pětigólový Milan Gulaš spoluhráče Jana Kováře

Po čtrnácti letech zažila znovu hokejová extraliga zápas, ve kterém jeden hráč nastřílel pět gólů. Na vysoké výhře Plzně 9:2 nad Zlínem měl v dohrávce 46. kola největší podíl kapitán Západočechů Milan Gulaš - ten zaznamenal pět branek a jednu asistenci. Šestigólové představení zlínského Petra Čajánka z roku 1998 sice nevyrovnal, ale i tak byl Milan Gulaš hrdinou středečního večera. Plzeň 14:53 21. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Gulaš. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Asi takový zápas v extralize nepamatuji. Moc si vážím, že to vyšlo a že jsem mohl pomoct týmu, ale já se akorát snažil trefit bránu a ono tam napadalo všechno, co mi přišlo na lopatu. Nechci to snižovat, ale pro mě na tom má velký díl Honza Kovář,“ nešetřil Milan Gulaš po svém životním večeru slovy chvály na adresu svého centra Jana Kováře, který mu hned čtyři z jeho pěti branek vzorově připravil svými přihrávkami.

„Potvrdil, jaký je to hráč, jak je pro nás důležitý a jak nás dokáže všechny pozvednout. Já si s ním hokej ohromně užívám,“ dodal Gulaš.

Plzeň má v extralize hodně nabitý program, před svým galapředstavením v dohrávce 46. kola si proto reprezentační duo Kovář - Gulaš dopřálo výlet s rodinami do přírody.

„Už před zápasem jsem tak nějak cítil, že by to mohlo být dobré. Výborně jsme si vyčistili hlavu. Byli jsme s rodinami na horách. Je to i důležité na ledě, že si potom rozumíte. Když jste kámoši i mimo hokej, tak to potom může na sto procent fungovat i na ledě,“ vysvětlil Gulaš.

Šestibodový večer katapultoval plzeňského vousáče se 57 body do čela kanadského bodování, s 27 zásahy navíc vede tabulku extraligových střelců.

„Mám jasný cíl - zvednout nad hlavu pohár, protože ho nemám. Tyhle individuální statistiky už jdou mimo mě. Nechci samozřejmě říkat, že to nesleduju, ale důležitější je týmový úspěch,“ přeje si plzeňský kapitán Milan Gulaš.