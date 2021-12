Extraliga poběží i během olympijských her. Kluby zasaženy nominacemi vyberou mezi dvěma řešeními

Hokejová NHL nepustí hráče na olympijské hry. Potvrdilo to vedení soutěže i hráčské asociace. Tím pádem bude velká část českých hráčů na Hrách nominovaná z klubů hrajících českou extraligu. Vedení tuzemské nejvyšší soutěže se na svém středečním jednání s kluby ústně dohodlo, že se extraliga během olympiády nepřeruší. Praha 19:26 22. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do kanadské nominace na olympijské hry by se mohl dostat i kladenský gólman Landon Bow | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

I když je pravděpodobné, že velká část extraligových klubů přijde o své nejlepší hokejisty, soutěž bude pokračovat dál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Extraliga poběží i během olympijských her. Poslechněte si vyjádření šéfa soutěže Josefa Řezníčka

„Extraliga se nezastaví, s největší pravděpodobností se budou ty zápasy v olympijské přestávce nějakým způsobem vyndavat a předehrávat. Kluby se sešly a diskutovaly situaci ohledně neúčasti hráčů z NHL a budou postupovat společně tak, aby se co nejvíce zápasů odehrálo bez nějakých ztrát, jako je krácení play-off a podobně,“ řekl Radiožurnálu šéf extraligy Josef Řezníček.

„Určitě budou hledat jedno ze dvou řešení - buď zápasy nějak přeházet, nebo se mohou bavit o případném prodloužení sezony do května,“ naznačuje možná řešení Řezníček.

S kluby se o tom bude znovu bavit 29. prosince – kvůli cestě na olympijské hry je už teď jasná jedna změna.

NHL své hokejisty na olympijský turnaj v Pekingu nepustí, potvrdilo to vedení soutěže Číst článek

„To jedno kolo z 2. února přeložíme na 1. února, protože 2. února je odlet, to je jediná změna, kterou si písemně potvrdíme. U ostatních šesti kol, která jsou v současné době v té přestávce naplánována, budeme postupovat podle toho, jak budou určité kluby zasaženy nominacemi,“ doplňuje Řezníček.

Nominace do Pekingu musí státy oznámit nejpozději 10. ledna a je zřejmé, že extraligové týmy nebudou nominací zasaženy rovnoměrně. Například ze Sparty by mohli na olympijské hry jet útočníci Filip Chlapík, Michal Řepík, či Vladimír Sobotka, stejně tak by tři reprezentanti mohli být z Třince.

A nejde jen o české hokejisty, za národní týmy hrají třeba Lotyši Martins Dzierkals z Plzně a Roberts Bukarts z Vítkovic, Slováci Peter Čerešňák z Plzně a Michal Krištof z Komety.

Brněnský klub by teoreticky mohl přijít také o amerického útočníka Petera Muellera a z Kladna by mohl být nominovaný kanadský gólman Landon Bow. I proto je finální nominace na olympijské hry klíčová. Podle ní si kluby samy musí rozmyslet, jak chtějí postupovat – od extraligy dostanou jen pár pravidel.

„Můžeme skončit maximálně týden před mistrovstvím světa, což je pátek 6. května. Tam je prostor pro tři finálová utkání, celé play-off se posune, to je jedna z variant. A druhá varianta je, že všechny kluby si zápasy té olympijské přestávky dokážou přeházet do zbývajících volných termínů na základě jednán mezi sebou,“ připomíná Josef Řezníček, jaký bude postup.