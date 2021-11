Poslední Zlín po šesti zápasech vyhrál. K triumfu nad Olomoucí mu pomohla i horší kvalita ledu

Po dlouhé reprezentační pauze chtěli předvést zlepšení a to se zlínským hokejistům povedlo. Poslední tým extraligové tabulky ve 24. kole zvítězil doma nad Olomoucí 3:2. Pro Berany šlo o třetí výhru v sezoně a teprve druhou v základní hrací době. Přerušili tak sérii šesti proher v řadě. Zlín 10:12 20. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlínská gólová radost | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Podali jsme nejlepší výkon v sezoně,“ řekl trenér zlínských hokejistů Luboš Jenáček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejisté Zlína vyhráli letos teprve svůj třetí extraligový zápas. Více v příspěvku Davida Nekvindy

Přestože se při rozhovorech po výhře 3:2 nad Olomoucí vzájemně neslyšeli, volil podobná slova i útočník Antonín Honejsek: „Bezkonkurenčně nejlepší zápas sezony, od začátku do konce jsme byli jednoznačně lepší.“

Proti Hanákům vyšla Beranům především úvodní půlka utkání, po které vedli 3:0. V závěru hosté snížili a kouč Jenáček připouští, že případná ztráta vedení by mohla mít fatální následky.

„Pro sebevědomí by to byla rána do vazu, protože tam kluci nechali všechno. Hráli výborně, obětavě a bojovně, kdybychom tento zápas neměli zvládnout, tak by to pro nás po tom průběhu bylo hodně špatné,“ myslí si kouč předposledního celku.

Zlínští hokejisté ale tentokrát nezpanikařili a závěr utkání zvládli i díky tomu, že v posledních třech minutách nedopustili ani jedno přerušení hry a Olomouc tak neměla žádný prostor pro oddechový čas a taktickou poradu.

„Vnímal jsem, že by bylo lepší, kdyby hra nebyla přerušená. Hrál nám do karet tady ten šílený led, na kterém jsme teď trénovali dva týdny. Dá se na něm hrát tak 13 minut a pak jsme věděli, že 7 minut už musíme jen odpalovat, protože to bylo horší jak na rybníku. Myslím si, že kvůli tomu neměla Olomouc dostatečný klid v zakončení,“ popisuje útočník Honejsek, jak Zlínu pomohla i horší kvalita ledu.

Zlínu mají ze dna extraligy pomoci lotyšští hráči. Trenér Jenáček věří v další posily do útoku Číst článek

Jak zkušený hráč zmínil, v uplynulých dvou týdnech hokejisté kvůli reprezentační pauze jen trénovali. Kromě fyzické pracovali zlínští hráči i na mentální kondici.

„Už před zápasem byla v kabině taková nálada, že nás nic jiného nezajímalo. Přes repre pauzu jsme na tom pracovali. Zní to jako fráze, ale už se nedíváme kolem sebe, soustředíme se jen na to, co máme předvádět na ledě. Dá se říct, že jsme v takové bublině,“ říká Honejsek.

Teď navíc mají zlínští hokejisté další prostor na trénink, příští utkání je totiž čeká až ve čtvrtek. To nastoupí opět doma, kde přivítá mistrovský Třinec.