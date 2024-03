VIDEO: Odvolaný gól Harrise v Karlových Varech? Podívejte na top moment týdne hokejového předkola

Ve třetím předkole play-off mezi Karlovými Vary a Českými Budějovicemi došlo ve třetí třetině ke zvláštní situaci - hostující útočník Brant Harris dal gól, ale domácí si na popud brankáře Dominika Frodla vzali trenérskou výzvu, po které rozhodčí gól odvolali. Video Praha 10:47 11. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boj hokejistů Karlových Varů s Českými Budějovicemi v předkole play off | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Hokejisté Litvínova, Českých Budějovic a Hradce Králové postoupili v nejkratší možné době po třech zápasech z předkola play off do čtvrtfinále play off Tipsport extraligy. Litvínov dovršil postup výhrou v Plzni 2:1 v prodloužení a narazí na Kometu Brno. České Budějovice slavily díky vítězství v Karlových Varech 3:1 a čeká je šampion posledních čtyř dohraných sezon Třinec. Úřadující vicemistr Hradec Králové ukončil reprízu loňského semifinále po výsledku 3:1 na ledě Vítkovic.

Liberečtí Bílí Tygři dokázali sérii zdramatizovat a obě utkání na Hané vyhráli, naposledy na ledě Olomouce 5:3 a vynutili si rozhodující úterní utkání. Gólem a asistencí se pod výhru Bílých Tygrů podepsali Michal Birner a Michal Bulíř. Hanáci, kteří do série vstoupili dvěma výhrami v Liberci, doma prohráli sedmé utkání v řadě.

