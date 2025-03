Vítkovice na vzestupu či vykoupení šampiona. V předkole play-off extraligy se čekají vyrovnané série

Na papíře nejjednoznačnější sérii sehrají Karlovy Vary s Vítkovicemi. Týmy se ve vyřazovacích bojích potkají poprvé v historii samostatné české ligy. Západočeši až do posledního kola sahali po přímém postupu do čtvrtfinále, po prohře 0:4 v Pardubicích ale spadli do předkola. V něm je jako nejlépe nasazený tým čeká dvanáctá Ridera, kterou od poloviny ledna nově vede trenér Václav Varaďa.

Ten dokázal Ostravany nejen zachránit, protože tým se ještě v samotném závěru základní části pohyboval těsně nad barážovou příčkou, ale i výkonnostně stabilizovat. Pod jeho vedením si připsali sedm výher a devět porážek se skóre 41:41, jedna z proher ale přišla právě v Karlových Varech, kde domácí zvítězili 3:1. Celkově v průběhu sezony uspěla Energie ve vzájemných utkáních třikrát. Vítkovice se radovaly jen jednou, a to hned na začátku sezony.

Karlovy Vary se budou spoléhat na formu útočníka Ondřeje Beránka, který se s padesáti body (30+20) umístil na druhém místě kanadského bodování v základní části. Ještě po dvou třetinách zápasu posledního kola dokonce vedl, pětibodová stíhací jízda Eduardse Tralmakse z Kladna v poslední třetině zápasu v Mladé Boleslavi mu ale na poslední chvíli titul sebrala.

Václav Varaďa bude doufat v pokračování formy Anthonyho Nellise. Kanaďan je nejproduktivnějším hráčem ostravského celku (23+20), navíc si v posledních čtyřech zápasech, ve kterých nastoupil, připsal pět bodů. Scházet mu naopak nejspíš bude obránce Patrik Zdráhal, který si podle webu iSport.cz v únoru na tréninku zlomil nohu a není jasné, kdy se vrátí do sestavy.

Gulaš vs. liberecké ofenzivní duo

Naopak velmi těsný souboj se očekává od série mezi Českými Budějovicemi a Libercem. Ačkoliv Jihočeši dlouho pokukovali i po nejlepší čtyřce a Liberec se naopak ohlížel za sebe, aby neskončil v boji o záchranu, vzájemné duely byly vyrovnané.

Dvakrát se radoval Motor, dvakrát Bílí tygři, skóre ze zápasů je 12:12. Jeden z triumfů Českých Budějovic ale přišel v posledním kole, kdy trenér Severočechů Filip Pešán řadu hráčů pošetřil. Bývalý kouč národního týmu navíc neřeší žádné velké absence, pro vyřazovací zápasy mu nejspíš bude chybět jen obránce Vojtěch Budík.

Ladislav Čihák se na druhé straně bude muset obejít bez Branta Harrise a Jana Ordoše, každý v základní části nasbíral kolem dvaceti kanadských bodů. Zato mu v sestavě zůstává nestárnoucí kanonýr Milan Gulaš, který s jednačtyřiceti body (14+27) opět táhl českobudějovickou ofenzivu.

Liberec má i přes jedenácté místo po základní části spolu s Českými Budějovicemi a Kladnem pátý nejproduktivnější útok v extralize, a to především zásluhou dvojice Róbert Lantoši a Oscar Flynn. Zatímco Lantoši je s jednatřiceti přihrávkami na gól třetím nejlepším asistentem v lize, Flynn je spolu s brněnským Flekem druhým nejlepším střelcem.

Ztracená mladoboleslavská forma

Vyrovnaná série se dá čekat i v případě Plzně a Mladé Boleslavi. Svěřenci Josefa Jandače dlouho nemohli najít formu a potáceli se na hraně sestupu, pak si ale vše sedlo a Západočeši si pohodlně zajistili předkolo play-off.

Bruslaři se v klidném středu tabulky pohybovali většinu sezony a chvílemi mířili i výš, od začátku února ale vyhráli jen dvakrát a propadli se na konečné deváté místo. Tečkou za nepovedeným závěrem základní části byl zápas posledního kola s Kladnem. V něm po dvou třetinách vedli nad Rytíři 5:1, nakonec ale museli skousnout porážku 5:8. „Nevím, co se stalo. Je to ostuda,“ povzdychl si po zápase obránce Filip Pyrochta.

Zvláštností vysoké pozice Plzně je fakt, že její nejlépe umístěný hráč v tabulce kanadského bodování základní části je třicátý Christoph Lallancete (9+23), hůř je na tom jen Třinec. Západočeši tak sice nejsou závislí na jednom hráči, zároveň ale disponují nejméně produktivní ofenzivou základní části, když nastříleli jen 118 gólů.

Mladá Boleslav bude stavět na Dominiku Lakatošovi, který se v základní části prosadil patnáctkrát a na dvaadvacet branek přihrál. Sedmadvacetiletý útočník na hostování z Vítkovic se v únoru svezl se špatnou formou Středočechů, trenér Richard Král ale bude doufat, že právě Lakatoš tým dokáže zvednout.

Brzký konec úřadujícího mistra?

Obhájci titulu z Třince budou chtít na základní část rychle zapomenout. Celou sezonu se pohybovali ve spodních patrech tabulky a marně hledali mistrovskou formu. Vázla především produktivita, Oceláři mají po základní části druhou nejhorší ofenzivu, lepé naopak bránila jen Sparta.

Litvínov dlouho vedl extraligovou tabulku, v novém roce ho ale čekal tvrdý pád. Severočeši v roce 2025 vyhráli jen pětkrát, vybojovali patnáct bodů a nakonec skončili na sedmém místě. Tým táhli především bratři Ondřej a David Kaše, jakmile se jim však nedařilo, nedařilo se celé Vervě. I jejich výpadek z formy, a ke konci sezony i Ondřejův otřes mozku, výrazně stál za litvínovským úpadkem.

Týmy se v samostatné české soutěži nepotkávají v play-off poprvé. Nejdůležitějším střetnutím byla finálové série v sezoně 2014/2015, která po sedmizápasové bitvě přisoudila Litvínovu jeho zatím poslední extraligový titul. Naposledy se ve vyřazovací části týmy poměřily v sezoně 2022/2023, také v předkole, které jednoznačně ovládli Oceláři a došli si pro čtvrtý titul v řadě.

Jako klíčová se v sérii může ukázat absence Ondřeje Kašeho. Není jasné, zda už bude po otřesu mozku připraven naskočit k utkání a jeho body by Vervě proti Třinci citelně scházely. Trenér Karel Mlejnek navíc postrádá Petra Koblasu a Jareda McIsaaca. Třinci pak chybí nejlepší střelec Marko Daňo a vzhledem ke slabé produktivitě Slezanů je otázka, zda ho má kdo nahradit.

Všechny duely si můžete živě poslechnout na stanici Radiožurnál Sport.