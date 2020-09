Extraliga zvažuje pauzu kvůli omezení návštěvnosti na stadionech, některé kluby nechtějí hrát

Hokejová extraliga by se po omezení návštěvnosti na tisíc osob na utkání kvůli koronaviru mohla na dva týdny, kdy bude toto opatření platit, přerušit. Jednou z variant, o kterých bude ve čtvrtek dopoledne na mimořádném zasedání jednat valná hromada Asociace profesionálních klubů, je, že by v soutěži pokračovaly kluby, jimž omezení nevadí. ČTK to řekl ředitel extraligy Josef Řezníček. Praha 14:12 23. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divácká kulisa na stadionech kvůli opatřením ještě prořídne | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Počkáme si na písemné vyhotovení rozhodnutí (ministra zdravotnictví). Na čtvrtek již ale byla svolána mimořádná valná hromada a kluby již dostaly podklady, abychom věděli, jak se k tomu staví. Abychom znali názor extraligového pole. Budeme se o tom ve čtvrtek intenzivně bavit,“ uvedl Řezníček. Nyní žádné stanovisko zaujímat nechce.

„Pro některé kluby je tisícovka diváků neakceptovatelná. O tom jsme se bavili už před sezonou a chápu to. Z logistického hlediska je to ještě větší problém, protože jsou prodané lístky i permanentky. I to bude důvodem čtvrtečního jednání,“ prohlásil ředitel soutěže.

Zástupci některých klubů za dané situace hrát nechtějí. Podle webu IDNES.cz se jedná například o Plzeň. Již dříve chtěla začátek sezony posunout Kometa Brno. Omezení návštěvnosti se nelíbí ani Spartě, která hraje v největší aréně v Česku.

„Kluby se postupně vyjadřují a někteří hrát nechtějí, čemuž jsme schopni vyjít vstříc, neboť i takový návrh jsme jim s prezidentem hokejového svazu (Tomášem Králem) zaslali,“ řekl Řezníček. Většina klubů se ale vyjádří až nyní poté, co ministr zdravotnictví Roman Prymula nová opatření oficiálně oznámil.

Představitelé extraligových klubů budou jednat o třech variantách – na dva týdny soutěž zmrazit, pokračovat podle plánu, nebo budou hrát týmy, které budou mít zájem, a program se tomu uzpůsobí.

„Museli bychom udělat nějaké změny (v programu), ale o tom se můžeme začít bavit, až budeme mít výsledek. A s největší pravděpodobností to nerozhodneme dříve než ve čtvrtek,“ dodal Řezníček.