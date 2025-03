Brno nakonec nejlepší čtyřku vybojuje. Do baráže půjde Olomouc, odhaduje závěr extraligy Procházka

V hokejové Tipsport extralize se může rozhodnout o účastníkovi baráže o udržení v nejvyšší soutěži. V případě prohry Olomouce v Karlových Varech to bude právě tým z Hané, který skončí v tabulce poslední bez ohledu na výsledek Kladna s Vítkovicemi. „Ať nejsou nervózní, věří si, jsou sebevědomí a hrají tak, jak umí,“ radí Hanákům expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Praha 14:20 2. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočníci Jakub Orsava a Jan Káňa z Olomouce | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: Profimedia

Martine, hrál jsi někdy podobný zápas, jaký čeká Olomouc? V tomto případě o to neskončit poslední a vyhnout se baráži.

Na konci mé kariéry, když jsme s Kladnem hráli ve Znojmě. Museli jsme hrát o všechno, navíc na stadionu, kde bývala super atmosféra. Je to pro hráče nepříjemné, je to o bojovnosti a soubojích. Často se stává, že nervózní hráč od sebe puk dostane co nejrychleji, aby neudělal chybu, a neměl na triku chybu.

Co trenéři říkají hráčům před takto důležitými zápasy?

Ať nejsou nervózní, ať si věří, jsou sebevědomí a hrají tak, jak umí. Každý hráč ale nervózní je a to se odráží i v zápasech v letošní sezoně. Když se týmu nedaří, tak je nervozita vidět.

Myslíš, že bude rozhodnuto už po 51. kole? Olomouci se nedaří, prohrála pětkrát v řadě, navíc nastoupí v Karlových Varech, které ještě hrají o přímý postup do čtvrtfinále.

Troufám si říct, že to tak bude. Kladno má lepší vzájemné zápasy včetně páteční výhry. Vary hrají o nejlepší čtyřku, mají vynikající formu a Olomouc to bude mít těžké. Ale myslím, že už bude rozhodnuto.

V dalších souboji ze dna tabulky nastoupí Kladno proti Vítkovicím, pro domácí fanoušky to klidně může být poslední možnost vidět hrát Jaromíra Jágra na domácím ledě. Myslíš, že dorazí ve velkém počtu právě kvůli tomu?

Předpokládám, že ano. To je jeden z důvodů, proč by mohla být plná hala. V pátek vyhráli v Olomouci, budou se chtít porvat o předkolo play-off. A jak říkáš, může to být poslední Jágrův zápas na Kladně.

Kromě boje o vyhnutí se baráži se bude hrát i o čtvrté místo, které jako poslední zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále - ve vzájemném souboji o něj budou bojovat Brno a Litvínov a šesté Karlovy Vary ztrácejí jen bod - komu věříš nejvíc?

Myslí, že to zvládne Kometa Brno. Mají výborné výsledky, sbírají několik bodů a na domácím ledě vyhrávají. A i zápas s Litvínovem zvládnou. Litvínovu se navíc zranil Ondřej Kaše, takže čtvrté místo vybojuje Kometa.

I nadále se nedaří Pardubicím, které prohrály potřetí v řadě, jak se půjde týmu v takové nepohodě do play-off? Je pravděpodobné, že Pardubice postoupí přímo do čtvrtfinále a po základní části budou mít dva týdny pauzu. Bude pro ně delší volno výhoda?

Částečně to může být i vysvobození. Budou mít speciální přípravu, potrénují nebo vypnou od zápasového rytmu. Když se vám daří, tak to utíká rychle, ale jiné je to, když jste pod tlakem. Určitě se z toho dostat mohou.