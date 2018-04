Kometa do toho půjde ještě víc, vědí Oceláři. V prvním zápase překvapili mistra pěti góly

Hokejisté Třince se dostali v extraligovém finále do vedení po prvním utkání, které na domácím ledě vyhráli nad Kometou Brno jednoznačně 5:1. Kometa přitom v posledních dvou sezonách v každé sérii play off úvodní duel vyhrála a následně pak ovládla i celou sérii. Třinec 8:39 15. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oceláři Třinec porazili v prvním zápase Kometu 5:1 | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Moc jsme se nedívali, jestli je Kometa rozjetá. Sledujeme je po očku a respektujeme jejich sílu, ale to je všechno. Snažím se soustředit hlavně na naši hru,“ řekl na Radiožurnálu třinecký hokejista Tomáš Marcinko.

Jeho tým se o pár minut dříve ujal vedení ve finálové sérii s obhájci titulu z Brna. Tedy dokázal něco, co se už dva roky nikomu nepovedlo. Oceláři vedou ve finálové sérii, ale nechtějí to přeceňovat.

„Ne náhodou jsou rok po titulu zase ve finále a předvádí výborný hokej. Vyhráli jsme, ale ve dvanáct to padá a musíme se připravit na další zápas. Půjdou do toho ještě víc,“ myslel autor dvou třineckých gólů Jakub Petružálek na další pokračování série.

„Nehráli jsme, co máme hrát. Věděli jsme, že budou hrát útočný hokej, ale spíš jsme my dělali chyby. Ode mě přes skoro všechny. Musíme všechno zlepšit,“ všimnul si brněnský gólman Marek Čiliak.

Předehrávku pro druhý zápas finále obstaral už závěr prvního utkání, ve kterém Brňané výrazně přitvrdili. „Když se prohrává, člověk se snaží hrát důrazněji, aby se dostal zpátky do zápasu. Holt se to trochu přitvrdilo, ale to se ke konci zápasu děje v jakékoli sérii,“ upozornil třinecký obránce David Musil.

Haščák: Třinci ubývají síly

Brno vstřelilo v Třinci jediný gól. Ještě v první třetině ho dal Marcel Haščák, který chce využít, že Kometa před finále odehrála v play off jen 9 zápasů, Oceláři 13.

„Nesložili jsme zbraně. Síly jim ubývají a my to vidíme. Je to jen na nás, jak budeme hrát další zápasy,“ vyhlížel Haščák hned po úvodní prohře směrem k druhému finálovému utkání, které začne v Třinci ve čtyři hodiny odpoledne. Server iROZHLAS.cz něj nabídne online přenos.