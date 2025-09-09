Trenér Rulík před startem extraligy: Soutěž se ohromně zkvalitnila, myslí si. Na titul věří Pešánovi
Už v 17.30 odstartuje nový ročník hokejové extraligy zápasem České Budějovice - Sparta. Novou sezonu v zimě přeruší olympijské hry, které by pro české hráče v tuzemské soutěži měly být velkou motivací. Ve vysílání Radiožurnálu Sport o tom mluvil reprezentační trenér Radim Rulík.
„Je obrovská šance dostat se nejen na olympiádu, ale i na mistrovství světa, protože jsou dva vrcholy. Hráče v Americe nemáme, hlavně u obránců. Máme tam brankáře, beky nemáme, útočníky, ale jen některé, protože extraliga se ohromně zkvalitnila,“ myslí si trenér národního týmu Rulík.
Extraliga nově zrušila limit na počet cizinců v týmu, kterých doteď mohlo být jen šest. Rulíkovi tak hrozí, že se častěji dostane do situace, jakou zažil s kolegou Ondřejem Pavelcem v předchozím ročníku při utkání Hradce Králové s Vítkovicemi.
„Napočítali jsme tam 20 cizinců, kteří nemohou nastoupit za Českou republiku v národním dresu. My, když jezdíme na zápasy, tak jezdíme na české hráče a čím víc cizinců tam je, tak tím víc bychom tam chtěli vidět české kluky,“ říká Rulík.
Trenér národního týmu ve speciálu také prozradil minimální počet zápasů, ve kterých ho hráč musí zaujmout.
„Čtyři utkání si musí držet standard. Stane, že hráči vyjde jeden zápas a pak ho tři zápasy skoro nevidíte. Já jsem hráčům říkal, co vše sledujeme a že máme čtyři základní kritéria, a podle toho hráče vybíráme. Nikdo to nemá zavřené,“ říká Radim Rulík, který před novou sezonou vidí jednoho favorita na titul. Věří bývalému trenérovi reprezentace Filipu Pešánovi, že dovede na vrchol Pardubice.
„Myslím, že je v ideální pozici, protože se tam vystřídalo pár trenérů, ale obměňuje se ten tým a pořád to tam pumpujou. Myslím, že letos má nejlepší tým, který v extralize je,“ přemýšlí šedesátiletý kouč.
Celý speciál ke startu hokejové extraligy s Radimem Rulíkem i předsedou soutěže Martinem Loukotou je k poslechu v podcastových aplikacích jako jeden z dílů Čisté hry.
Na webu iROZHLAS.cz nebo v aplikaci mujRozhlas pak budou všechny přímé přenosy ze všech extraligových zápasů.