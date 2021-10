Střelci Říčkovi původně rozhodčí upřeli dva góly, přesto poslal Pardubice do čela ligy

Pardubičtí hokejisté se dostali po vítězství 3:2 po samostatných nájezdech v Třinci do čela extraligové tabulky. Oba góly Pardubic v základní hrací době dal útočník Robert Říčka, oba byli trochu kostrbaté a oba mu rozhodčí původně upřeli a označili za střelce jiné hráče. Třinec 8:35 16. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Říčka se raduje z branky do sítě Třince | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Říkal jsem si, že možná budu muset dát třetí, aby se tentokrát zkusili trefit," usmíval se po vítězném utkání v Třinci odchovanec nedalekého Havířova Robert Říčka, že rozhodčí ani jednou neviděli, že puk dostal do branky právě on.

První gól nejprve rozhodčí připsali obránci Juraji Mikušovi, druhý zase útočníkovi Miroslavu Rohlíkovi.

„Ano, to bylo bruslí. Mikuš mi to tam poslal, obránce mi zablokoval hokejku a puk šel od mé brusle. U toho druhého jsem střílel a nějak se to od holeně obránce odrazilo do branky, byly to takové šťastné góly,“ popsal Robert Říčka jak se vlastně dvakrát puk dostal do třinecké branky.

Celkem to ve čtrnáctém utkání byl už desátý a jedenáctý gól Říčky v sezoně. Před třineckým Růžičkou a mladoboleslavským Kotalou má tak v čele tabulky kanonýrů už čtyřbrankový náskok. A i šťastné trefy dokazují Říčkovu pohodu.

„Zatím musím říct, že mi to lepí a mám skvělé spoluhráče. Jsem moc rád, že mohu týmu takto pomáhat.“

Nakonec se za stavu 2:2 urputné utkání v Třinci rozhodovalo až v 10. sérii v samostatných nájezdech. V nich Říčka neuspěl, ale naštěstí pro Pardubice tři jeho spoluhráči ano a to znamenalo druhý bod pro Dynamo.

„Některé nájezdy byly krásné a gólmani to dobře vychytali, pochválit musím hlavně je,“ pochválil domácího Mazance a hlavně svého spoluhráče Kloučka Robert Říčka.

Pardubice se díky dvoubodovému zisku dostali do čela tabulky o bod před Hradec Králové. Další zápas čeká Pardubice až ve středu na ledě pražské Sparty.