Rozjeté Pardubice zvládly i těžký test se Spartou. ‚Rozhodl vstup do druhé třetiny,‘ shodli se trenéři

Vítězná série pardubických hokejistů neskončila ani po reprezentační přestávce. Východočeši porazili ve 33. kole základní části extraligy pražskou Spartu 3:2. O výhře rozhodli pardubičtí na začátku druhé třetiny, kdy se dokázali dvakrát prosadit během necelé minuty a svůj náskok do konce zápasu ubránili. I přes porážku ale byla Sparta na pardubickém ledě jedním z nejlepších týmů, jaký se tu v této sezoně představil. Pardubice 9:27 22. prosince 2021

„Dvě třetiny utkání jsme neodehráli vůbec špatně, ta druhá nám ale bohužel nevyšla, především nástup do ní nás stál zápas. Špatně jsme střídali a to bylo rozhodující,“ měl jasno o příčině neúspěchu trenér pražské Sparty Josef Jandač.

Poslechněte si ohlasy trenérů Josefa Jandače a Richarda Krále po výhře Pardubic nad Spartou

Jeho tým sice ještě dokázal ve 32. minutě zásluhou Chlapíka snížit, ale vyrovnat už ne. Spartě k tomu ani přesilové hry, všechny tři dokázali pardubičtí ubránit. To viděl jako důležité i hlavní trenér Pardubic Richard Král, který také chválil výkon brankáře Frodla, který zastavil několik jasných šancí Pražanů.

„Začátek druhé třetiny, kde jsme dali dva góly, rozhodl. Půlku té třetiny jsme hráli velice dobře, měli jsme tam další šance, které jsme nedali, pak Sparta dala gól a bylo důležité, že jsme následně ubránili oslabení. Ve třetí třetině si samozřejmě Sparta vypracovala šance, je to kvalitní tým s výbornými útočníky, ale my jsme to odbojovali. Musím pochválit Frodla, který dnes podal vynikající výkon,“ zhodnotil zápas Král.

Souboj dvou silných celků nabídl útočný hokej plný šancí i střetů a diváky bavil. Vítěznou branku zápasu si připsal Adam Musil a i když podle něj tým nehrál ve všech fázích zápasu podle představ, tak si dokázal připsat všechny body a to je podle něj někdy cennější, než jasně dominovat.

„Víme, jaký je Sparta mančaft, myslím si, že to tady i ukázali. Ale urvali jsme vítězství, za to jsme rádi. Každý bod se počítá, i když jsme nehráli tak, jak jsme si představovali, stejně jsme body urvali, a to je taky hodně důležité,“ řekl po sedmé výhře pardubických hokejistů v řadě útočník Adam Musil.

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) Branky a nahrávky: 16. Camara (R. Kousal, A. Musil ), 21. Cienciala (Říčka, Vála), 22. A. Musil (Camara, R. Kousal) - 9. Řepík (Sobotka, M. Jandus), 32. Chlapík (Mikliš, Buchtele). Rozhodčí: Šír, Veselý - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).