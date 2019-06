‚Jako by škodovka nastoupila do formule 1.‘ Jágr se chystá s Kladnem na extraligu

„To, že jsem tam dal fotku, ještě neznamená, že jsem začal. Už je to měsíc a půl, co skončila baráž, takže nějaká kila šla nahoru a neměl jsem moc čas nic dělat, spíš jsem se věnoval manažerské práci. Prioritou bylo sestavit mančaft,“ přechází z žertu do vážné polohy Jaromír Jágr.

Už před koncem minulé sezony prohlásil, že tým, který pro Kladno vybojoval extraligu, bude z valné části pokračovat i v sezoně příští. A přesně to se také stalo. Většinu hráčů už majitel klubu a největší hvězda týmu podepsal. Teď zbývá dořešit podmínky pro tři zatím nejmenované posily ze ze zahraničí.

„Jakmile se ty podmínky domluví, bude myslím kádr z devadesáti pěti procent uzavřený. Pak budeme jen čekat na zvláštní situace. Uvidíme, jak to bude s Plekym, a podle toho se rozhodneme, jak dál,“ nechává Jaromír Jágra stále ve hře možnost, že v Kladně zůstane i Tomáš Plekanec.

Majitel Rytířů na svého dlouholetého parťáka z národního týmu nechce nijak naléhat ani komentovat spekulace o tom, že Plekanec už je dohodnutý jinde.

„Jedna věc je to, že s respektem k jeho soukromí víme, čím si teď prochází. Věřím, že až bude čas, tak se ta situace rozuzlí a všichni budeme vědět, co a jak. Jsou určité domněnky, může to vypadat tak, může to vypadat jinak, to jsou všechno spekulace. Až si budeme stoprocentně jistí, půjdeme dál. Není třeba panikařit, sezona začíná až za tři měsíce,“ říká Jágr.

A s jakými ambicemi půjde Jágrovo Kladno, ať už s Plekancem, nebo bez něj, do extraligové sezony?

„Samozřejmě bych chtěl vyhrát extraligu, to asi každý. To je, jako by škodovka nastoupila do závodu formule 1. Nic proti škodovce, ale ta šance je samozřejmě malá. Ale já si nemyslím, že můžeš do toho jít s jinými cíli. I když víš, že jsi absolutní outsider, tak musíš jít s cílem vyhrát každý zápas, jinak nemáš žádnou šanci,“ zamýšlí se Jaromír Jágr.

Kladno rozehraje extraligovou sezonu 13. září na ledě mistrovského Třince. Pomáhat jí během roku bude i spolupráce s prvoligovým Ústím nad Labem, se kterým si budou Rytíři vyměňovat hráče.