VIDEO: Jágrovi po gólu tleskali i fanoušci Komety. ‚Až mě zamrazilo,‘ řekl kladenský asistent Skuhravý

Jaromír Jágr dal svůj pátý gól v extraligové sezoně a zase stál za to. Navíc byl vítězný! Byla to improvizace, nebo secvičená akce z tréninku? V každém případě Jágrovi zatleskali i domácí fanoušci. Zažil někdy něco takového Martin Procházka? Na to olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa odpoví v úvodu pořadu Čistá hra Martina Procházky v úterý od 10 hodin na Radiožurnálu sport.

