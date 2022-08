Nový kouč a posily z Lotyšska. ‚Věřím, že Kladno bude hrát důstojnou roli,‘ vyhlíží start sezony Jágr

V uplynulé sezóně zachránili hokejisté Kladna extraligovou příslušnost až v baráži. Do nového ročníku vstoupí Rytíři s obměněným kádrem a majitel klubu Jaromír Jágr věří, že se tentokrát boji o záchranu jeho tým vyhne. „Jsme spokojení s týmem, jaký máme,“ hlásí v rozhovoru pro Radiožurnál. Kladno 12:33 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Kladna v baráži proti Jihlavě | Zdroj: Profimedia

„Věřím, že budeme hrát důstojnou roli. Všechno záleží na hráčích a na trenérech,“ říká Jaromír Jágr, který plánuje, že se i on v nadcházející sezóně do hry zapojí, ale až později.

V létě totiž musel plnit hlavně manažerské povinnosti a nestíhal trénovat tak, jak by potřeboval. Z kádru totiž po sezóně odešla sedmička hráčů, ale jádro týmu zůstalo. A to i díky tomu, že Jágr tentokrát nabídl hráčům víceleté smlouvy.

„Dal jsem si to jako cíl. Všechny hráče, které jsme tu chtěli mít, jsou podepsaní na víc než jeden rok. Mají svoje jisté a věřím, že díky tomu přizpůsobí všechno týmu,“ očekává legendární hokejista, že hráči budou více koukat na výkony týmu, než na osobní statistiky, jak tomu bylo v některých případech v minulosti.

Velkou práci ale měl s doplněním kádru. V minulosti většinou angažoval hráče ze zámoří, těch je ale na trhu v této sezóně paradoxně málo a tak se musel poohlédnout jinde.

„Vždycky jsme spíš vsázeli na Kanaďany, letos jsou to Lotyši. Mají zkušenosti z KHL a z národního týmu. Neviděl jsem je hrát naživo, ale nevěřím tomu, že by byli špatní hráči, protože nastupují proti nejlepším v Evropě, na mistrovství světa. Není to náhoda, zkušenosti tam musí být,“ mluví Jágr o lotyšských reprezentantech Cibulskisovi a Sotnieksovi.

A ze zahraničí přichází i nový trenér Kladna. Po 26 letech se do rodného Kladna vrací člen legendární Blue line Otakar Vejvoda.

„Za prvé je to legenda, Kladeňák. My jsme spolu vyrůstali a chodili do školy. Známe se dlouho, nabral spoustu zkušeností se švédským hokejem, který jednu dobu určoval evropský trend. Věřím, že zkušenosti převede do týmu,“ těší se olympijský vítěz z Nagana.

Fanoušci Rytířů si přáli ještě jeden velký návrat a to útočníka Michaela Frolíka, který ale kývnul na nabídku Liberce. Zatím co příznivce Rytířů jeho volba nenechává úplně chladnými, Jágr jeho rozhodnutí chápe.

„Tradice, že se hráči vracejí zpátky domů, je dávno pryč. Nemyslím si, že je to pro ty hráče tak důležité. Výjimka byl David Krejčí, který to chtěl vrátit klubu. Nebo Plekanec, který cítí, že je to jeho klub. Ale jsme spokojení s týmem, jaký máme,“ dodává.

První zápas nové extraligové sezóny odehrají Rytíři na svém zrekonstruovaném stadionu 16. září proti Pardubicím.