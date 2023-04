Se vším se dá něco dělat, zní z Pardubic před soubojem s Třincem, který vyhrál 11 sérií v řadě

Pardubice se dostaly do semifinále po jedenácti letech, naposledy to bylo v roce 2012, kdy získaly svůj poslední mistrovský titul. Třinec patří v posledních letech k suverénním týmům, třikrát za sebou získal mistrovský titul, jedenáctkrát v řadě vyhrál sérii play-off.

Třinec už několik let hraje prakticky neměnným systémem, ve kterém se soustředí hlavně na důslednou obranu. Hráče to učil i asistent trenéra Marek Zadina, který do Pardubic právě z Třince před touto sezonou přišel.

„Systém, který tam mají, jsme je s Vencou (Varaďou) učili pět let. Mají to zažité a je to obrovsky těžký soupeř. Za pět let na to nikdo nenašel recept. Něco v hlavách máme a uvidíme, jak to bude fungovat,“ říká Radiožurnálu Zadina.

Sílu soupeře si uvědomuje i pardubický útočník David Cienciala, který také v třineckém dresu dříve působil.

„Mají to hodně zažité. Je tam hodně kluků, kteří tam jsou dlouho a vědí, co vyhrává zápasy, že to jsou maličkosti. Stačí dobře vyhozený puk a je z toho samostatný nájezd. Drží se toho a toho, kdo tam přijde nový, toho rychle zasvětí. Funguje jim to a nemají to proč měnit,“ vysvětluje Cienciala.

Třinec neměl úplně ideální základní část, po ní skončil na šestém místě a musel do předkola. V play-off ale šly jeho výkony nahoru a Oceláři naplno ukazují svoji sílu. A i když se zdá hodně těžké na systémovou hru Třince najít protizbraň, tak pardubický útočník Lukáš Radil je přesvědčený, že něco určitě fungovat musí.

„Se vším se dá něco dělat, žádný strom neroste do nebe, ale je jasné, že bude Třinec hodně sebevědomý, protože má za sebou hodně úspěchů. I my ale máme sebevědomí,“ říká Radil.

Tak jako v každém play-off určitě bude platit, že kdo bude obětavější a nechá na ledě víc, tak ten taky bude slavit postup. Jednu jedinou věc, která by ale měla být rozhodující, podle Radila najít nejde.

„Klíčových věcí bude víc. Bude to myslím hodně o tom, kdo má lepší obranu. Teď ale asi nedokážu vypíchnout jednu věc. Po té sérii bych vám to možná řekl,“ usmívá se před startem semifinálové série s Třincem pardubický útočník Lukáš Radil.

První zápas začíná v pardubické hale v neděli v 17.00. Ve druhé semifinálové sérii vyzve Hradec Králové Vítkovice.