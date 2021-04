Sparťané sahají v semifinále play-off po historickém obratu, série s Libercem se rozhodne v Praze

Ani stav 0:3 na zápasy nemusí znamenat konec sezony. V semifinále play-off extraligy o tom přesvědčují hokejisté Sparty. V Liberci totiž vyhráli šestý duel 3:2 v prodloužení a srovnali stav série na 3:3. Nezlomil je ani fakt, že v závěrečné části přišli o dvoubrankové vedení, a tak sahají po historickém obratu série. Liberec 15:20 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Musil z Liberce a Lukáš Rousek ze Sparty | Foto: Radek Petrášek / ČTK

„Trochu nás to vykolejilo, ale naštěstí jsme to ustáli. Věřili jsme si a chtěli jsme do toho dát všechno,“ vrátil se k šestému zápasu sparťanský kapitán Michal Řepík, který si ve druhé třetině připsal dvě asistence. Liberečtí sice ve třetí části srovnali krok, jenže prodloužení vyšlo hostům.

Sparta sází mimo jiné na výkony gólmana Matěje Machovského. S jeho příchodem do branky se v sérii hra Pražanů zvedla. I díky němu mohou přepsat historii extraligového play-off, zatím žádný z týmů nedokázal otočit sérii při stavu 0:3. Pražané k tomu, aby dokonali obrat, budou mít ve čtvrtek výhodu domácího prostředí.

„Takhle na to vůbec nekoukáme. Musíme pokračovat v tom, co jsme předváděli poslední tři zápasy. Pořád se nemění, že když prohrajeme, máme po sezoně,“ podotkl Řepík.

Otázkou je, kdo teď bude při sedmém rozhodujícím duelu víc pod tlakem. Jestli Sparta, která v sérii vymazala třízápasové vedení Bílých tygrů, nebo Liberec, který takové vedení prohospodařil.

„Je to 3:3 a pořád věřím, že jsme schopní Spartu porazit i u ní doma. Proto jsme celé léto trénovali. Musíme najít síly, mít čistou a odhodlanou hlavu a jít do zápasu s tím, že musíme vyhrát,“ dodal liberecký Radan Lenc.