'Góly a nahrávky jdou stranou, hlavní je bod pro nás.' Mladík Nečas pomohl Kometě podruhé porazit Plzeň

Hokejisté brněnské Komety se opět přiblížili obhajobě extraligového titulu. V semifinálové sérii s Plzní vedou 2:0 na zápasy, když na ledě vítěze základní části vyhráli i ve druhém utkání 4:1. Plzeňské střelce znovu trápil skvěle chytající Marek Čiliak a obraně Západočechům dělal problémy Martin Nečas. Devatenáctiletý mladík dal gól a u první branky zápasu asistoval.

„Celá střídačka mi říkala, že mám hodně šancí a ať víc střílím. Ty góly a nahrávky vždycky potěší, ale jdou stranou a hlavní je ten bod pro nás a to, že máme z Plzně i ten druhý. Výborný začátek pro nás,“ říkal po zápase spokojený Nečas.

Stahovačka a bekhendové zakončení do odkryté klece srazilo v 52. minutě Škodovku do kolen. Ze střídačky téhle pohledné akci přihlížel plzeňský zadák Peter Čerešňák.

„Je to šikovný chlapec, ale není tam sám, je jich víc, na které si musíme dávat pozor a znepříjemňovat jim to. Snad ho pohlídáme,“ řekl Čerešňák.

Plzeňská defenzíva si s devatenáctiletým forvardem rady nevěděla, přestože mu uštědřila několik bolestivých ran - v prvním utkání úder do žeber, z toho druhého si Martin nečas odnesl klasického koňara.

„To je prostě play-off. Už jsem říkal minulou sérii, že to je prostě normální. Je to hokej a na to musím být připravený. Zaleduju to a bude to v pohodě,“ slibuje mladík Nečas, jehož výkonnostní progres oceňuje i zkušený bek Komety Ondřej Němec.

„Je to mix zkušeností a dravého mládí. Kluci vyzrávají zápas od zápasu. Loni to byli mladíci a dneska je Martin Nečas klíčový muž. Jen ať mu to vydrží,“ chválil svého spoluhráče Němec.

V loňském play-off přispěl Nečas k titulu čtyřmi góly, o finále s Libercem přišel kvůli mistrovství světa do osmnácti let. Tentokrát chce být součástí týmu až do vítězného konce.

„Letos si to užívám mnohem víc. Už jsme tady mnohem déle a nejsem nováček. A budu tady až do konce, takže si to moc užívám. Doufám, že takhle pojedeme dál a že pojedeme za titulem,“ přeje si Martin Nečas.