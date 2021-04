Je škoda, že série skončila černou kaňkou, zní z Mladé Boleslavi po neuznaném gólu v posledním semifinále

„Bylo to strašně vyrovnané, těžká série. Mladá Boleslav hrála doopravdy výborně. Byl to boj, z našeho týmu dostali absolutně všechno. Jsem ale rád, že nakonec jdeme dál,“ radoval se v rozhovoru pro Radiožurnál střelec vítězné branky Martin Růžička. Třinec pak přidal další dva góly do prázdné branky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy po ukončení semifinálové série mezi Třincem a Mladou Boleslaví

První se v utkání trefili hosté, Bičevskisův gól ale nebyl uznán. Tento sporný moment a další ve třetí třetině vyvolaly na střídačce hostů hodně emocí.

„První třetina z naší strany velmi dobrá, dali jsme regulérní gól a měli vést 1:0. Ve třetí třetině se dělo, co se dělo. Třinec pak dal gól, který rozhodl utkání,“ zlobil se asistent trenéra Mladé Boleslavi Pavel Patera.

Bývalý reprezentant byl po inkasované brance rozhodčími dokonce vykázán ze střídačky. Středočechům tak patří v konečném pořadí čtvrtá příčka.

„Tým šlapal od začátku až do poslední minuty. Je škoda, že to skončilo takovou černou kaňkou, to jsme si nezasloužili. Měli jsme prohrát normálně a byl by klid. Ale tohle je hnus,“ dodal Patera.

Liberec senzaci nepřipustil, na Spartě vyhrál. Ve finálové sérii extraligy se utká s Třincem Číst článek

Nečekaným třineckým hrdinou play-off a brankářskou jedničkou je Ondřej Kacetl. Už počtvrté ve vyřazovací části nedostal gól. Teď se chystá na finálového soupeře z Liberce, který také v sedmém utkání pokořil Spartu.

„Ten, kdo se dostane do finále, je samozřejmě velmi dobrý soupeř. Těžký soupeř, mají šikovné hráče, co umí bruslit. My musíme využít dva dny na to, abychom si v hlavách odpočinuli. Ale oba týmy to mají stejné,“ řekl Kacetl.

Extraligové finále začne dvěma zápasy v neděli a v pondělí, v obou bude Třinec hostit Liberec.