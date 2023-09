Chceme být do osmého místa. Tým máme kvalitní, hlásí šéf Plzně Straka před startem extraligové sezony

Plzeňští hokejisté vstoupí už ve čtvrtek do nového ročníku extraligy zápasem proti Třinci. Před rokem odvolával generální manažer Martin Straka už po druhém kole trenéry Říhu s Baďoučkem. Teď olympijský vítěz věří, že se podobná situace nebude opakovat. Radiožurnálu Sport prozradil na jakých hráčích bude chtít během sezony stavět a s jakým umístěním by byl po základní části spokojený. Plzeň 14:51 13. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsezonní konference hokejistů Plzně. Zleva spolumajitel Jan Šmucler, generální manažer Martin Straka a trenér Petr Kořínek | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Oproti loňsku máme určitě lepší pocity. Máme skvělé brankáře. Problém je možná trochu s tím Aleksičem v obraně vždy si říkáme, že máme devět obránců a najednou jsme na sedmi. Jinak je pocit lepší a musíme to přenést do zápasů. Na začátku máme těžký los, ale je to mnohdy lepší, než dostat nějaké slabší týmy, i když oni tam žádné nejsou,“ zmiňuje Martin Straka i finskou posilu Aleksi Laaksa.

Posila do obrany se bohužel zranila v posledním přípravném utkání a bude v plzeňské defenzivě více než měsíc scházet. Jako cíl v nadcházející sezoně vyhlašují na západě Čech umístění do osmého místa.

„Nebude to lehké, ale to není v žádné sezoně. Kluci přípravu odmakali parádně, mají mezi sebou výbornou chemii. Vhodně jsme posílili a teď už je jen na nás, abychom to ukázali. Máme na to celou sezonu, každopádně si myslím, že tým je kvalitní,“ říká Straka.

Před minulou sezonou se Plzni nepovedlo posilování kádru. Dán Mayer, Slovák Vitaloš ani Zdeněk Sedlák v klubu dlouho nevydrželi. Letos by měl být výraznou osobností Kanaďan Luke Adam. „Dorazil trochu později, takže mu musíme dát víc času. Dáváme ho trochu dohromady a jestli bude rozdílový nebo ne, se uvidí.“

Opory týmu

Mezi tahouny týmu by měli v této sezoně patřit hlavně obránce Petr Zámorský nebo útočník Jakub Lev. „Kuba už něco zažil, skvělou sezonu bude mít i Honza Schleiss, který jako kapitán odvádí skvělou práci každý den, je to lídr, jak má být. On jde každý trénink na sto deset procent. Bodově to bude ležet na Adriánovi Holešinském a vzadu spoléháme na Zámorského,“ myslí si Straka.

Ten tráví díky příchodu nového spolumajitele klubu Jana Šmuclera více času s A týmem. Hlavnímu kouči Petru Kořínkovi přitom pomáhá hlavně s přesilovými hrami. Občas ale musí zavítat také do své kanceláře na plzeňském zimním stadionu.

„Daleko víc jsem dole na ledě. Už se těším až to začne, protože teď jsou tu ještě nějaké věci, které musíme dodělat. Je to hektické, ale tak to je každou sezonu. Chceme, aby se nám při prvním zápase nic nezaseklo. Děláme na tom všichni společně,“ popisuje spolumajitel hokejové Plzně Straka.

Čtvrteční duel Škody Plzeň proti Ocelářům z Třince odvysílá celý v přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport. Český Rozhlas od nové sezony zároveň odvysílá všechny zápasy hokejové Tipsport extraligy na internetu, každé utkání samostatně si mohou posluchači pustit od první do poslední minuty na serveru iROZHLAS.cz, radiozurnalsport.cz a také na portále mujrozhlas.