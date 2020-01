Je to můj názor, hájí Jágr návrh na uzavření hokejové extraligy. Fanoušci Sparty na něj pískali

Kladenští fanoušci před halou skandovali, že chtějí v budoucnu platit bankovkou, na které bude Jaromír Jágr. To uvnitř stačil těm domácím místo sloganů pískot, a to kvůli Jágrovu přání uzavřít extraligu.

Během zápasu roztáhli domácí fanoušci transparent, na němž psali, že chce Jágr uzavřít soutěž poté, co se do ní Kladno dostalo, škodí tak hokeji a chce z toho prý vlastní profit.

„To, že člověk řekne svůj názor, neznamená, že to je, nebo není správně. Je to můj názor, stojím si za ním. Chtěl jsem ukázat, že i náš nejpopulárnější sport má problémy s financemi,“ říkal po zápase Jágr.

„Jakmile někde řekne, co by se mělo změnit, tak to není moc populární, ale to se dalo čekat. Spousta lidí by o něco přišla, někteří lidi by něco získali. Ti, co by něco získali, mlčí, ti, co by něco ztratili, budou samozřejmě křičet, ale to je normální. Ať si každý dělá, co chce,“ dodal Jágr.

Jágr si také dělal tak trochu, co chtěl. Na ledě. Při svém návratu po zranění odpověděl dvěma góly, dvěma asistencemi a kladenskou výhrou 8:4 po velkém obratu. Pomůže ale Kladnu i příště?

„Uvidíme, co na to řeknou trenéři,“ smál se kladenský Jágr po výhře na Spartě.