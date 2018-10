Výhra nad rivalem před rekordní návštěvou. Zápas Sparty s Kometou vidělo přes 15 000 diváků

„Je to hrozně vyhrocený zápas, je to souboj mezi Moravou a Čechy, hlavní město Moravy a hlavní město Čech,“ říkal jeden z fanoušků domácí Sparty. „Jsou to naprosto nejdůležitější zápasy. Mezi námi je velká rivalita,“ zaznělo zase z tábora příznivců hostující Komety.

Výpovědi fanoušků obou celků v průběhu zápasu jasně dokládají, jak velký význam pro příznivce obou týmů jejich vzájemný souboj má. Není se tak co divit, že právě tenhle duel se stal nejsledovanějším ze všech dosud odehraných zápasů aktuálního extraligového ročníku. Na utkání Sparty s Kometou se přišlo podívat o takřka tisíc fanoušků víc než na čtvrteční rozlučku tenisty Radka Štěpánka - celkem 15 471.

„Viděl jsem na internetu, že se lístky na tenhle zápas hodně prodávají, takže jsem čekal, že bude hodně lidí, ale patnáct a půl tisíce je fakt super, když to není play-off. Bylo dneska skvělý a myslím, že když jsme dali góly na 3:2 a pak na 4:2, tak to bylo skvělé a my i diváci jsme vystříkli radostí. Pak jsme to díky bohu dotáhli do vítězného konce,“ pochvaloval si sparťanský útočník Jiří Smejkal.

Jeho radost byla samozřejmě umocněná vítězstvím, ale atmosféra potěšila i hokejisty v modrobílých dresech. Ještě loni sparťan, ale letos už hájící barvy Komety, Juraj Mikuš nebyl výjimkou.

„Atmosféra byla dobrá a děkujeme i našim fanouškům, že jich dorazilo tak strašně moc. Jsou výborní, podporují nás všude, kam jedeme. Je vždycky radost hrát před téměř plnou O2 arenou,“ řekl Mikuš.

Teprve příští týden uzavře extraliga první čtvrtinu základní části, ale fanoušci Sparty po výhře nad Kometou už myslí na play-off a rovnou na finále.

„Finále s Kometou a vyhrát, to by byl sen,“ zasnil se jeden z domácích fanoušků.

Zda se jeho sen splní, si budeme muset ještě několik měsíců počkat, v neděli ale odcházel z hokeje spokojený. Jeho oblíbený klub vyhrál po čtvrté za sebou a navíc porazil největšího rivala.