Do konce extraligy zbývá pět kol. ‚Týmy na dně musí bojovat o každý bod,‘ varuje před baráží Procházka

Základní část hokejové extraligy míří do finiše, všem týmům zbývá odehrát už jen pět duelů. V nedělním 48. kole se může rozhodnout nejen o zisku poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části pro Spartu, ale také o vyjasnění situace na dně tabulky. „U týmů na dně je to stejné, musí obrovsky bojovat o každý bod," říká expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Praha 12:13 23. února 2025 Robert Říčka z Vítkovic, v pozadí Jan Švrček z Olomouce | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: Profimedia

Sparta má v čele extraligy náskok jedenácti bodů na druhé Pardubice, a pokud v duelu ve Vítkovicích uhraje o bod více než Východočeši v derby s Hradcem Králové, stane se vítězem základní části. Očekáváš tak výhru Sparty?

Sparta je určitě favorit, mají skvělou formu doma i venku. Ve Vítkovicích čekám bojovné utkání, Vítkovice hrají o to, aby nespadli na poslední místo.

Vítkovice dvojici posledních domácích zápasů prohrály 1:3. Jsou schopné porazit Spartu?

Mají problém s produktivitou, hlavně na domácím ledě a s jedním gólem těžko vyhrajete. Sparta několikrát ukázala, že umí nastřílet pět a více branek. Myslím, že závěr základní části není tolik o formě, ale o bojovnosti, disciplíně. Každý bod je aktuálně důležitý.

Kladno nebodovalo v posledních dvou duelech, na domácím ledě prohrálo tři zápasy v řadě. Může být výhodou, že Rytíře čeká zápas v Karlových Varech? Na venkovním ledě vyhráli dvakrát v řadě.

Vypadá to tak. Když jsem byla naposledy na Kladně, tak mi mnoho lidí říkalo, že doma hrají hůř. Hrají uvolněněji, čekají na chyby soupeře a daří se jim je využívat. Vary ale bojují o nejlepší čtyřku a nemyslím si, že to bude jednoduché a že to Kladno zvládne. Vary se tak přiblíží nejlepší čtyřce.

Olomouc prohrála poslední dva zápasy shodně 2:3 a doma se jí nyní také nedaří, protože tam prohrála čtyři poslední duely. Zlomí tuto bilanci v duelu proti Liberci, který má jen pětibodový náskok?

Liberec je do bojů na dně taky namočený, je blízko. Hanáci ale zbytečně ztrácí body, v Hradci Králové byli z pozdního obratu hodně opaření. U týmů dole je to stejné, musí obrovsky bojovat, aby získali jakýkoliv bod. Čekám hodně soubojů a minimum pohledných akcí.

Trochu mimo pozornost se dostala ve vyrovnaném druhém sledu Kometa Brno, která vyhrála posledních pět duelů. V cestě ji však stojí rovněž rozjeté České Budějovice. Uhájí proti nim třetí místo v tabulce?

To by mohl být pěkný hokej. Oba týmy mají výbornou formu, jsou střelecky produktivní a sbírají body. Kometa má lepší pozici, ale Motor umí vyhrávat i venku.