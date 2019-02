Veterán Hlinka zatím se Spartou jen trénuje. ‚Jsme rádi, že ho máme v kabině,' říká spoluhráč Blain

„Je možné, že brzy nastoupí, ale nemáme žádné pevně stanovené datum, kdy by měl naskočit. Absolvoval s námi asi čtyři tréninky, musíme mu dát trochu času, ale sledujeme ho. Je to dobrý hráč a na ledě nám může pomoct,“? říká pro Radiožurnál trenér Sparty Uwe Krupp.

„Jeho hlas má váhu, protože má obrovské zkušenosti. Cítím, že na mužstvo má hodně pozitivní vliv,“ pochvaluje si Hlinkův přínos.

Hokejová Plzeň vedla na Spartě už o tři góly, nakonec ale slaví až po nájezdech Číst článek

Pražané mají jeden z nejmladších týmů v extralize, a tak vedení klubu hledalo někoho, kdo přinese zkušenosti. Mistr světa z roku 2001 se Spartou zatím pouze trénuje, i tak má ale na spoluhráče velký vliv.

„Je s námi zhruba týden. Určitě přinesl spoustu zkušeností, i když teď s námi nebyl úplně často v kontaktu, protože jsme hráli hodně zápasů. Pro nás je dobré už jen to, že s nám trénuje, je to dobrej chlap. Všichni ho respektují a jsme rádi, že ho máme v kabině,“ přiznává sparťanský obránce Jeremie Blain.

Čtyřnásobný extraligový šampion může pomoct třeba mladým talentovaným útočníkům Pražanů. Třeba devatenáctiletému Lukáši Rouskovi, který bodoval v posledních pěti soutěžních zápasech a naposledy proti Plzni hned dvakrát skóroval.

„Myslím, že nám pomáhá jak v tréninku, tak v kabině. Je to prostě dlouholetý člen Sparty. Trénuje s námi normálně, absolvuje všechny tréninky, takže uvidíme, jak to bude,“ nechtěl stejně jako jeho trenér Lukáš Rousek předjímat, kdy by mohl Jaroslav Hlinka nastoupit do utkání.