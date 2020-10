Poprvé v sezoně před prázdnými tribunami. ‚Jako na mládežnickém hokeji,‘ podotkl karlovarský kouč

Vrátili se z karantény, ale domácím fanouškům se nepředstavili. Od pondělí totiž platí nouzový stav, který zakazuje diváky na stadionech. Hokejisté Karlových Varů tak prohráli v dohrávce třetího extraligového kola před prázdnými tribunami se Spartou 2:3. Karlovy Vary 11:45 7. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání Karlovy Vary - Sparta se kvůli koronavirovým opatřením hrálo před prázdnými tribunami | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru hokejisté Karlových Varů a Sparty jako první v této extraligové sezoně hráli bez diváků. Pro domácí to navíc byl první duel po desetidenní karanténě kvůli koronavirové nákaze v týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Utkání Karlovy Vary - Sparta se už odehrálo úplně bez diváků. Více v příspěvku Tomáše Petra

„Musím říct, že jsem měl po té dlouhé pauze tolik starostí sám se sebou, že jsem to ani tolik nevnímal. Když sedíte na střídačce a je to kolem prázdné, je to smutné. Ale nedá se nic dělat, taková je doba a musíme to respektovat,“ řekl Radiožurnálu autor jedné z domácích branek útočník Jiří Černoch, který v Karlových Varech hostuje právě ze Sparty.

Mezi střelce se hned dvakrát zapsal Michal Řepík, který tak Pražanům výrazně pomohl k výhře.

„Jsme profíci a musíme to zvládnout. Fanoušci nám na zimáku chybí, ale každý hráč se na to musí v hlavě připravit. Občas mohou diváci pomoct a tým nastartovat, teď to není a musíme si pomoct sami,“ uvedl zkušený útočník.

Podle trenéra Sparty Miloslava Hořavy se atmosféra utkání bez diváků nedá s normálním zápasem vůbec srovnat. „Diváci tomu dělají kulisu a zápas je úplně jiný. Ani v přípravě není taková atmosféra. Jak jste na to zvyklý dvacet let, tak je to najednou jak trénink.“

A podobně to viděl i karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška. „Připomíná mi to atmosférou mládežnický hokej,“ podotkl.

Pro hokejisty Karlových Varů to ale na rozdíl od Sparty byl v tomto roce už druhý extraligový duel bez diváků. Kvůli koronavirovým omezením hráli Západočeši před prázdnými tribunami už v březnu ve druhém utkání předkola play-off na ledě Hradce Králové.