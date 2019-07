Už dvanáct let čeká hokejová Sparta na extraligový titul. K tomu, aby pražský klub ukončil nezvykle dlouhé období bez triumfu v české nejvyšší soutěži, má pomoci hned několik zvučných letních posil. Noví hráči se v pondělí poprvé sešli na ledě a byl mezi nimi také útočník, který před časem oblékal dres městského rivala - pražské Slavie. Praha 17:01 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít HC Sparta Praha (ilustrační foto). | Zdroj: Iveta Lhotská / MAFRA / Profimedia

„Z mé strany už to nějak zvlášť pikantní není. Jsem tady spokojený. Pikantní pro mě byl spíš trénink, trošku ho cítím, ale jinak to beru v klidu,“ říká Vladimír Růžička mladší.

Hokejovou Spartu má dostat zpět na vrchol i bývalý slávista. ‚Beru to v klidu,' říká Růžička mladší

Růžička byl u toho, když hokejová Slavia před 11 lety dosáhla na svůj dosud poslední titul v české extralize. Od té doby se ale změnilo hodně věcí, a tak si teď bývalý útočník Chomutova po prvním tréninku ve Spartě postupně zvyká na dres, který pro něj ještě před pár lety představoval úhlavního rivala.

„Nevím, jestli jsem si zvyknul. Beru to tak, že jsem sem přišel, je to pro mě obrovská motivace a že chci klubu pomoct k výsledkům, které by měl mít. Budu pro to dělat maximum,“ říká Růžička.

Právě někdejší opora Slavie je jednou z posil, která má Spartu vrátit zpět na nejvyšší příčky extraligy. Kromě Vladimíra Růžičky navíc klub do útoku přivedl i zkušené reprezentanty Michala Řepíka a Marka Kvapila nebo obránce Adama Poláška. Ten má sice ve smlouvě výstupní klauzuli a v případě zajímavé nabídky může odejít do zahraničí, i tak si ale osmadvacetiletý bek posílení sparťanského kádru pochvaluje a doufá, že v nové sezoně bude tým útočit na titul.

„V každém týmu, když se v létě sejde, chtějí všichni mířit co nejvýš. I minulý rok tady byla zajímavá jména a dobří hráči. Potom když se rozjede sezona a zbrzdí je pár blbých zápasů nebo zranění, tak to má na každý tým jiný dopad,“ říká Polášek.

Až do konce srpna se navíc s výběrem trenéra Uweho Kruppa připravuje i bývalý brankář Philadelphie Michal Neuvirth, který ovšem v září zamíří do Toronta, kde se znovu popere o šanci chytat v NHL.