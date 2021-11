Těžko něco změníme ze dne na den, týmu stále věříme, říká ředitel trápící se hokejové Sparty

Sportovní ředitel hokejové Sparty Petr Ton věří, že Pražané dokážou v nejbližší době zastavit sérii šesti porážek a vrátí se na vítěznou vlnu. I přes nezdary mají hráči a trenéři důvěru vedení klubu, při dalších porážkách by ale mohly přijít změny. Bez ohledu na současné výsledky pracuje podle jeho slov management na posílení kádru. Praha 17:09 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté HC Sparta Praha | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Těžko něco změníme ze dne na den. Zažil jsem ve Spartě roky, kdy se dařilo, ale také léta, kdy jsme se trápili. A moc dobře vím, že unáhlené kroky ve Spartě k lepšímu nikdy nevedly. Vím, že můj názor bude u veřejnosti nepopulární. Fanoušci chtějí vidět činy a ideálně hned. Já je ale prosím o trpělivost a důvěru,“ uvedl Ton na klubovém webu.

Hokejisté Mladé Boleslavi urvali výhru na ledě Liberce v prodloužení, trápení Sparty pokračuje Číst článek

Mužstvo se podle něj může z krize poučit. „A vrátit se ještě silnější. Týmu věříme a jsem si jistý, že se jedná o krátkodobý, i když bolestivý výpadek,“ podotkl.

Podle bývalého vynikajícího útočníka, který ve Spartě odehrál jedenáct sezon a získal dva extraligové tituly, dělají hráči chyby z přemíry snahy. „Mají zablokovanou hlavu. Chtějí vyhrávat víc než my všichni dohromady. Bohužel ale situace řeší jinak, než by měli, jinak, než kdyby byli v herní pohodě. Je to jejich práce, neomlouvá je to,“ řekl Ton s tím, že ale i trpělivost vedení má své hranice. „Pokud nezačneme v nejbližších zápasech vyhrávat, nezbyde nic jiného než dělat řezy,“ přiznal.

Rozhovor s Petrem Tonem: https://t.co/9FSMYOuZZv

"Moc dobře vím, že unáhlené kroky ve Spartě k lepšímu nikdy nevedly. Jsme přesvědčení o síle našeho kádru a pracujeme na jeho dalším posílení."

Daruj svou Sparťanskou krev: https://t.co/q2NkACh4te pic.twitter.com/2zgDMwSNBj — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) November 1, 2021

„Pracujeme na příchodech“

Kádru, který společně se sportovním manažerem Jaroslavem Hlinkou sestavoval, stále věří. „My jsme si tým sestavili, my tomuto týmu věříme. Byl bych špatný manažer, kdyby tomu tak nebylo. Procházíme krizí, kterou musíme co nejrychleji zažehnat. Pracujeme na tom usilovně ve dne v noci. Musíme všichni věřit, že krizi nezastaví až reprezentační pauza, ale že ji zastavíme už příští zápas v Boleslavi. Hráči si musí uvědomit, že hrají pod své možnosti,“ řekl Ton a poukázal na úterní zápas na ledě Bruslařského klubu.

I s ohledem na početnou marodku Pražané řeší možné posílení kádru. Konkrétní ale Ton být nechtěl. „Posily jsme řešili už v první čtvrtině sezony, když jsme viděli, v čem má tým rezervy. Posílení může přijít během reprezentační přestávky, pracujeme i na možných příchodech před koncem přestupního termínu.“

Sparta promrhala vedení ve čtvrtém zápase v řadě. ‚Chybí osobní zodpovědnost a obětavost,‘ říká Ptáček Číst článek

„Nic nepodceňujeme. Chceme mít kádr před play off ještě silnější. I pro případ, že bychom zažili ještě podobně početnou marodku. Teď nám chybí kompletní a hodně silná pětka,“ poukázal na absenci zraněných či nemocných Alexandra Saláka, Davida Němečka, Davida Vitoucha, Jana Buchteleho nebo Vladimíra Sobotky. Z rodinných důvodů momentálně v sestavě chybí i Adam Polášek.

Sparta aktuálně klesla na sedmé místo tabulky, stále však platí pro tým cíl v podobě umístění v elitní čtyřce. „Bohužel nám teď utekly první týmy, ale náš cíl zůstává stejný. Ano, procházíme herním útlumem, hráči jsou pod těžkou dekou. Je ale prvního listopadu. Další týmy může potkat to samé. Pro nás je to nesmírně důrazné varování. Liga se ale v listopadu nevyhrává,“ podotkl Ton s tím, že Pražané vedle toho chtějí uspět i v Lize mistrů, kde je ve druhé polovině listopadu čeká osmifinále proti Skelleftee.