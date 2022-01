Sparta nezvládla přestřelku v Liberci, Čerešňák Plzni v prodloužení vystřelil výhru nad Kladnem

Hokejisté Liberce porazili ve 42. kole extraligy Spartu 4:3, přehráli Pražany poprvé v sezoně a předstihli je v tabulce. Severočeši, do jejichž sestavy poprvé od poloviny října vrátil obránce Šmíd, vedli v 7. minutě již 3:0. Hosté dokázali zápas zdramatizovat, ale na body nedosáhli. Plzeň vyhrála v Chomutově nad domácím Kladnem 4:3 v prodloužení a zabrali po sérii čtyř porážek. V čase 60:11 rozhodl obránce Peter Čerešňák. Liberec 18:07 16. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Zachar z Liberce a brankář Sparty Matěj Machovský | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

První třetina v Liberci byla v znamení gólové přestřelky. Tygři začali zostra. Ve třetí minutě připravil Filippi od pravého mantinelu střeleckou pozici pro Birnera, který přesnou střelou otevřel skóre utkání.

Domácí pokračovali v tlaku a v 7. minutě využili hned první přesilovku. Střelu Vlacha brankář Machovský jen vyrazil k Najmanovi, jenž puk doklepl do sítě. O 28 sekund později to již bylo 3:0. Klapka zavezl puk do útočného pásma, obkroužil Machovského branku, gólman Sparty jeho zakončení pokryl, na dorážku Jelínka ale už zareagovat nestihl.

Sparta se ale z úderu domácích postupně vzpamatovala a ve 13. minutě Řepík snížil. O pět minut později se Pražané dostali ještě více na kontakt. Kaše našel volného obránce Poláška, který tvrdou střelou z levého kruhu překonal Kváču podruhé.

V závěru třetiny hráli domácí přesilovku, byli velice blízko čtvrtému gólu, Machovského však nepřekonali.

Skóre se změnilo až ve 31. minutě, kdy Gríger zastavil rodící se protiútok Sparty, vyměnil si puk se Zacharem a přesně zakončil. Hosté odpověděli v 37. minutě, kdy se po ukázkové přečíslení dva na jednoho prosadili Chlapík a Buchtelem. V 39. minutě to mohl vrátit domácím klid Zachar, gólmana Sparty ale nepřelstil.

Co nevyšlo Zacharovi, to se málem povedlo ve 43. minutě Filippimu. Machovskému ale po jeho střele pomohla tyč. Aktivitu ale začala přebírat Sparta, domácí částečně vyklidili pole. Spartě pomohly k tlaku i dvě, v rychlém sledu za sebou jdoucí přesilovky. Sparta z nich ale vyrovnání nevytěžila. Vyrovnat hosté nedokázali ani při power play.

Plzeň uspěla v prodloužení

Kladno se v úvodu ubránilo při Pytlíkově trestu, který zkrátil o 38 sekund Dzierkalsův faul a v čase 3:04 při hře čtyř proti čtyřem se Rytíři ujali vedení. Melka překonal v úniku Svobodu blafákem do bekhendu a ozdobil gólem svůj 200. zápas v extralize.

Domácí byli sice aktivnější, ale v 11. minutě ztratili ve středním pásmu puk a Bulíř střelou z levého kruhu vyrovnal. Otočit stav mohl v 18. minutě při Kristově trestu Blomstrand, který trefil tyč. Při Beranově vyloučení se Kladno také ubránilo.

Ve 23. minutě mohl vrátit Rytířům vedení explzeňský Indrák, ale v úniku po blafáku do bekhendu minul branku. Potom se Plzeň neprosadila ani při Zikmundově vyloučení, ale ve 29. minutě se dočkala vedení. Dotchin ztratil puk v souboji s Mertlem a Dzierkals se z pozice mezi kruhy trefil o levou tyč. Zvýšit mohl Suchý, který se ocitl před Bowem, ale kladenský gólman zasáhl.

Kladno se tlačilo za vyrovnáním. Po Jágrově přihrávce se dostal do další šance Indrák, jehož ale fauloval Mertl. Oslabení Indiáni zvládli. Ve 37. minutě už smazal ztrátu Zikmund, který vybruslil z pravého rohu a střelou do protější tyči překonal Svobodu.

Otočit stav mohl v závěru druhé části z dorážky Plekanec, ale neuspěl. Vzápětí se dostal před Bowa Mertl a forhendovým blafákem o pravou tyč opět poslal Plzeň do vedení.

Rytířův v úvodu třetí třetiny nepomohly k vyrovnání ani dvě přesilovky po faulech Čerešňáka a Přikryla. Urputnému boji chyběly šance. Až v čase 56:15 našel Dotchin před brankou Berana, který poslal zápas do prodloužení. V něm ale už o 11 vteřinách prostřelil Bowa mezi betony Čerešňák.

Čtrnáctí Rytíři prohráli pátý z posledních šesti duelů, přesto se poslednímu Zlínu vzdálili na rozdíl osmi bodů.

Výsledky extraligy Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Birner (Filippi, Rosandič), 7. A. Najman (J. Vlach, Birner), 7. P. Jelínek (Klapka), 31. Gríger (Zachar) - 13. Řepík (Horák, E. Thorell), 18. Polášek (D. Kaše, Prymula), 37. Buchtele (Chlapík). Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň 3:4 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Melka (M. Indrák), 37. Zikmund, 57. M. Beran (Dotchin, M. Filip) - 11. Bulíř (F. Přikryl), 29. Dzierkals (Mertl), 39. Mertl (L. Kaňák, J. Kindl), 61. Čerešňák (Schleiss, Kodýtek). Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 2:3 po sam. náj. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Oksanen (Smoleňák, F. Pavlík), 31. Ščerbak - 1. Tansey (Mueller, Zaťovič), 33. Mueller (Zaťovič, Tansey), rozhodující nájezd Horký. HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 1:6 (0:1, 0:1, 1:4)

Branky a nahrávky: 54. J. Hruška (Lakatoš, L. Krenželok) - 17. Zygmunt (Demel, Berka), 38. P. Straka (Balinskis, V. Hübl), 45. P. Straka (Berka), 50. Strejček (J. Jícha), 53. P. Straka (V. Hübl, Fronk), 57. Zygmunt (Jurčík).