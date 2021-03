Strašně bych si přál, aby to mohli vidět diváci, říká kouč Sparty Jandač po triumfu v základní části

„Je to jeden z cílů, které jsme si před sezonou dali, ale ten hlavní náš ještě čeká,“ říká už s výhledem na blížící se play-off útočník Sparty Lukáš Rousek.

Pražané si tak mohou odškrtnout první splněný cíl, vyhrát základní část. To se jim podařilo kolo před koncem. Tím, že jediný jejich konkurent Třinec prohrál v souběžně hraném zápase v Mladé Boleslavi 3:4, má Sparta v čele už nedostižný pětibodový náskok. zklamáním.

„Samozřejmě je to škoda, když jsme byli tak blízko, ale sezona se nehraje na základní část. Připravíme se na to, abychom vyhráli titul,“ říká odhodlaně třinecký obránce Martin Gernát.

Sparta vyhrála základní část naposledy před sedmi lety, ale titul tehdy nezískala. Vyřadila jí v semifinále Kometa a právě na Brno mohou Pražané narazit i letos a hned ve čtvrtfinále. V tom případě by páteční vysoká výhra 5:0 z posledního duelu mohla Spartě psychicky pomoci.

„To je vždycky ošidné. Teď je to něco úplně jiného, přijde play-off a bude to zase něco úplně jiného. Nechtěl bych to spojovat s tím, že nám dnešní vítězství pomůže v případě, že narazíme na Kometu. Začíná se od nuly a situace se může úplně změnit. Jsou to úplně jiné podmínky,“ je přesvědčený trenér Sparty Josef Jandač.

Jiné podmínky by si ale přál pro play-off ještě z jiného pohledu. „Strašně bych si přál, aby to mohli vidět diváci, i když vím, že je to naivní představa,“ dodal Jandač.

A diváci nebudou ani u toho, až si Sparta převezme první trofej sezony. Prezidentský pohár dostane Sparta v neděli po domácím zápase s Mladou Boleslaví.