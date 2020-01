Kapitán sparťanských hokejistů Řepík prodloužil smlouvu, Plzeň a Litvínov mění hráče

Hokejový útočník Michal Řepík bude i nadále oblékat dres Sparty. Jednatřicetiletý hráč podepsal s Pražany novou tříletou smlouvu. Také ve Vítkovicích se podepisovaly nové kontrakty, prodloužení se dočkali tři hokejisté. Z Plzně naopak odchází obránce Michal Moravčík, výměnou přijde z Litvínova další bek Adam Jánošík. Praha 20:28 20. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Sparty Michal Řepík (nalevo) v utkání proti Zlínu | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Současný kapitán a nejproduktivnější hráč Sparty Michal Řepík by měl v dresu Pražanů hrát do konce sezony 2022/23. „Jsme spokojení s jeho výkony nejen na ledě, ale také v kabině. Našli jsme v něm toho pravého lídra,“ uvedl sportovní ředitel Petr Ton na klubovém webu.

Řepík, rodák z Vlašimi, se do mateřského klubu vrátil před sezonou a aktuálně má na kontě 16 gólů a 13 asistencí. „Svým přístupem k zápasům i tréninkům jde příkladem celému týmu. Je to ten správný kapitán, kolem kterého chceme stavět mužstvo do dalších sezon,“ řekl sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Rozhodnutí vrátit se do Sparty si pochvaluje i sám hráč. „Jsem rád, že jsem se vrátil do týmu, kde jsem hokejově vyrostl. Teď mohu Spartě vše splatit zpátky. V Praze je moje rodina moc spokojená. Nemusel jsem se dlouho rozmýšlet, moc rád jsem se dohodl na dlouhodobějším kontraktu,“ popsal Řepík.

Výměna Plzně a Litvínova

Hokejový obránce Michal Moravčík odchází z extraligové Plzně do Litvínova, který výměnou za reprezentačního beka uvolnil na západ Čech Adama Jánošíka. Oba kluby o tom informovaly na svých oficiálních webech.

„Bylo to pro nás těžké rozhodování, protože Michal Moravčík byl naším hráčem už od mládežnických let. Víme ale, že po sezoně bude odcházet, a Adama jsme měli vytipovaného, že by mohl zaujmout jeho místo,“ přiznal sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

Zatímco sedmadvacetiletý Jánošík, který patří do kádru slovenské reprezentace, bude nyní v Plzni bojovat o přední pozice v tabulce, v Litvínově věří, že jim o dva roky mladší Moravčík pomůže v boji o udržení v extralize.

„Získali jsme urostlého reprezentanta, který je komplexním obráncem. Vyniká v defenzivě i v ofenzivě a je možno ho využít v přesilových hrách i v oslabení. Takový typ obránce nám v mužstvu chyběl,“ řekl generální ředitel Litvínova Jiří Šlégr.

Moravčík, který se v minulé sezoně představil na mistrovství světa, odehrál v této sezoně za Plzeň 35 zápasů, vstřelil tři branky a přidal 14 asistencí. Jánošík, jenž v dresu Slovenska hrál na třech světových šampionátech, zaznamenal v 37 utkáních 12 bodů za pět gólů a sedm asistencí.

Tři podpisy Vítkovic

Vedení Vítkovic si pojistilo služby dalších tří hráčů. Poté co v minulých dnech podepsali nové smlouvy obránce Peter Trška a útočník Jan Schleiss, dnes klub oznámil dohodu s Radkem Veselým, Robertem Černým a Danielem Krenželokem.

Veselý a Černý podepsali nové kontrakty, u Krenželoka Ostravané uplatnili opci. „Černý i Veselý prokázali, že i když jsou z první ligy, mají výkonnost na to hrát extraligu. Proto jsou i nyní v sestavě,“ uvedl trenér Mojmír Trličík na klubovém webu.

Třiadvacetiletý útočník Veselý odehrál za Vítkovice 12 zápasů, ve kterých vstřelil dva góly a přidal tři asistence. O rok starší obránce Černý zatím zasáhl do deseti utkání a připsal si jednu asistenci. „Herním projevem i přístupem k zápasům, tréninkům, přístupem k záchraně Vítkovic a vůbec svým odhodláním dávají najevo, že chtějí ve Vítkovicích pokračovat,“ doplnil Trličík.

Dvaadvacetiletý Krenželok působí v obraně Vítkovic již čtvrtou sezonu. V aktuálním ročníku odehrál 32 zápasů s bilancí dvou gólů a pěti asistencí.