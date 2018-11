Vedení Sparty lákalo v posledních dnech na strašidelné halloweenské utkání, fanoušci dorazili v různých převlecích, ale možná vůbec nejstrašidelnější byla nakonec koncovka domácího celku. Tedy, ne že by Pražané odehráli špatný zápas, to vůbec ne. Ale překonat brankáře Patrika Bartošáka jako by bylo skoro nemožné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Spartě se proti Vítkovicím nedaří, naplno proti nim nebodovala už skoro tři roky

„Strašidelné utkání se povedlo,“ konstatuje s hořkým úsměvem obránce Jan Košťálek.

Vlastně nejen Bartošák v brance soupeře, ale vůbec celý vítkovický tým je pro sparťany pravidelně až příliš velkou překážkou, vždyť sebrat všechny body tomuhle ostravskému celku se jim nepovedlo už dlouhých deset extraligových zápasů.

„Já osobně už si nepamatuju, kdy jsem s Vítkovicemi vyhrál. Tam jsme prohráli, dneska zase. Nevím. Oni blokují střely a nám se nedaří chodit do brankoviště, nedáváme jim moc gólů. Budeme muset příště změnit,“ vysvětluje další obránce Tomáš Pavelka, proč se Spartě proti Vítkovicím dlouhodobě nedaří.

Spartě se další obrat nepovedl. Vítkovice v Praze vyhrály 4:1 Číst článek

Přitom teď zažívají Pražané vcelku úspěšné období, jsou v čele tabulky, a dva její hráče brzy čekají dokonce reprezentační povinnosti. Ano, jedním z nominovaných na listopadový turnaj Karjala je právě Pavelka.

„Určitě se těším, bude to kvalitní turnaj. Hlavně si zahraju s kvalitními českými hráči a moc se na to těším. Každý se chce ukázat před každým trenérem, pod kterým hraje. Těším se, až si budu moct zahrát za reprezentaci,“ těší se sparťan Tomáš Pavelka na premiéru pod novým reprezentačním koučem Milošem Říhou.

Na sraz národního týmu by rád v pondělí vyrazil jako průběžný extraligový lídr, proto by se hodilo napravit zaváhání z duelu s Vítkovicemi napravit v neděli na ledě Pardubic.

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 1. 11. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 17 8 3 1 5 50:39 31 2. Liberec 15 8 1 2 4 53:38 28 3. Kometa Brno 15 7 3 1 4 41:36 28 4. Mountfield HK 16 7 3 1 5 41:36 28 5. Vítkovice 15 8 0 2 5 36:34 26 6. Litvínov 16 8 1 0 7 34:38 26 7. Plzeň 15 6 2 2 5 44:33 24 8. Zlín 15 7 1 1 6 46:40 24 9. Třinec 15 7 0 2 6 40:34 23 10. K. Vary 15 7 0 1 7 46:38 22 11. Olomouc 15 6 0 2 7 31:41 20 12. Dynamo 15 4 2 0 9 35:54 16 13. Mladá Boleslav 15 5 0 0 10 31:43 15 14. Chomutov 15 3 0 1 11 32:56 10