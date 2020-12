Sparťané nastříleli podeváté v historii dvouciferný počet branek. Rekord drží Kladno

Hokejisté Sparty nadělili v 28. kole Tipsport extraligy Zlínu hodně bohatou gólovou nadílku. Moravané odjížděli z Prahy s výpraskem 0:10. Deset gólů dostali dosud v historii soutěže jen jednou, a to právě od Sparty před 17 lety. Praha 12:56 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Sparty slaví jednu z branek proti Zlínu. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Vždy když hokejisté Sparty vstřelí v domácím zápase pátý gól, zní halou píseň Zuzany Norisové Pátá. Při extraligovém utkání proti Zlínu by se dal hit z filmu Rebelové zahrát hned dvakrát, protože Pražané vyhráli 10:0. U poloviny branek byl útočník Roman Horák, který dvakrát skóroval a přidal ještě tři asistence.

„Dnes nám to tam prostě napadalo, hodně jsme si pomohli přesilovkami. Neřekl bych, že jsme hráli extra dobře, ale góly jsme dali a výsledek je takový, jaký je,“ řekl Horák po utkání.

Sparťané dokázali podeváté v extraligové historii vstřelit v jednom utkání deset nebo více branek. Podruhé se jim to povedlo právě proti Zlínu.

„Sparta je natolik zkušený tým s tolika zkušenými hráči, že každou naši chybu potrestala. Výsledek mluví za všechno,“ říkal po zápase zlínský obránce Dalibor Řezníček.

„To je asi poprvé, co jsem u toho, že náš tým dostal 10 gólů. Teď je to čerstvé, člověk je plný negativních emocí, ale my to musíme brát tak, že je to jedno z 52 kol a počítá se to stejně, jako bychom prohráli 0:1,“ dodal Řezníček.

Naposledy schytali zlínští hokejisté desetigólovou nálož 10. října 2003 právě od Sparty. Sotva o měsíc později si ale spravili chuť, když stejným způsobem ponížili Kladno. A na konci sezony už si na debakl nikdo nevzpomněl, protože to už Zlín slavil extraligový titul.

Deset a víc gólů do branky jednoho týmu padlo v extraligové historii už šestatřicetkrát. Vůbec nejvíc gólů v jednom utkání nastřílelo Kladno v sezoně 1993/94, když porazilo Jindřichův Hradec 13:4.

Utkání, ve kterých jeden tým vstřelil 10 a více gólů (zdroj: www.hokej.cz) 19.10.1993 Kladno - Jindřichův Hradec 13:4 7.12.1993 Pardubice - Sparta 2:13 26.9.1995 Kladno - Třinec 7:10 6.11.1995 Kometa - Vsetín 4:10 30.1.1996 České Budějovice - Kometa 11:1 2. 2. 1996 Plzeň - Kladno 3:10 25.10.1996 Zlín - Litvínov 11:2 1.11.1996 Sparta - Jihlava 10:2 3.12.1996 Pardubice - Litvínov 10:3 23.1.1997 Vsetín - Slavia 11:1 18.1.1998 Plzeň - Sparta 0:10 3.3.1998 Zlín - Opava 10:2 11.9.1998 Sparta - Plzeň11:3 27.11.1998 Slavia - Zlín 5:10 29.12.1998 Sparta - Opava 10:1 17.1.1999 Litvínov - Slavia 10:1 14.3.1999 Opava - České Budějovice 3:10 28.9.2001 Karlovy Vary - Litvínov 10:3 27.12.2002 Třinec - Vsetín 10:4 10.10.2003 Sparta - Zlín10:4 14.11.2003 Zlín - Kladno 10:0 22.12.2006 Kladno - Plzeň 10:4 21.1.2007 Liberec - Litvínov 10:1 18.11.2007 Karlovy Vary - Ústí nad Labem 11:0 3.1.2010 Pardubice - Vítkovice 10:3 23.10.2010 7 Zlín - Litvínov 10:2 17.11.2010 Třinec - Litvínov 10:1 10.12.2010 České Budějovice - Mladá Boleslav 10:2 15.1.2012 Plzeň - Liberec 10:4 23.11.2013 Sparta - Karlovy Vary 11:0 2.3.2014 Třinec - Kometa 10:2 29.1.2017 Sparta - Třinec 12:3 12.9.2017 Plzeň - Olomouc 10:0 24.9.2017 Plzeň - Pardubice 10:2 4.1.2019 Plzeň - Pardubice 11:1 22.12.2020 Sparta - Zlín 10:0