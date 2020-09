10denní karantény či lhůty pro dohrávky. Extraliga zná koronavirové předpisy, pravidelné testy nebudou

Zápasem mezi Českými Budějovicemi a Hradcem Králové začne ve čtvrtek hokejová extraliga. Druhé plánované utkání mezi Vítkovicemi a Litvínovem se nebude hrát z preventivních důvodů. V týmu domácích se totiž u některých hráčů objevily zvýšené teploty a příznaky nákazy koronavirem. Vedení soutěže je připravené i na další podobné případy a počítá s tím, že se zápasy budou odkládat. Praha 19:50 16. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel extraligy Josef Řezníček | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„V současné době nám platí desetidenní karantény. I to jsme si odsouhlasili. Pokud se nestane nic mimořádného, něco se nezmění, tak na základě těchto podmínek začneme soutěž tak, jak byla původně naplánována,“ říká ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček.

Pro kluby nejen pro případy nákazy koronavirem v některém z týmů vznikl manuál. Vedení soutěže nyní čeká, jak se k němu vyjádří odborníci a vláda.

Extraligové hokejisty na rozdíl třeba od ligových fotbalistů nečekají pravidelné testy na koronavirus.

„Pokud se něco vyskytne, tak se testuje. Pokud ne, tak preventivně není ani šance. To je tím, že jestli se extraliga bude hrát úterý-pátek-neděle a k tomu předehrávat a dohrávat, tak se v podstatě hraje každý den. Logisticky to vůbec nedává smysl,“ upozorňuje Řezníček.

Lhůta k dohrání

Pokud se kvůli karanténním opatřením odloží zápas, musí být sehrán v náhradním termínu do 40 dnů.

„Chtěli jsme si dát nějakou lhůtu, aby se odložená utkání mohla dohrát. Je to taková doba, kdy by si měli týmy do měsíce a půl dohrát dané zápasy. Můžou nastat i problémy, že se do ní nevejdeme, ale to je na vedení soutěže,“ popisuje dál ředitel extraligy.

„V tuto chvíli musí být do dané doby utkání sehrána. Pokud tomu tak nebude, může nastoupit institut kontumací,“ doplňuje.

Zároveň se ale musí stihnout odehrát všechny zápasy do konce základní části. Pokud by se to nepovedlo, tabulka bude sestavena podle bodových průměrů. Podmínkou postupu do předkola nebo play-off je ale odehrání alespoň poloviny utkání.

„Prostě budeme hrát hokej, pokud nepřijde opravdu to, že se zavřou stadiony, nebo se nebude smět vycházet,“ prohlásil předseda hokejového svazu Tomáš Král.

„Pokud přijde nařízení hrát bez diváků, musíme okamžitě svolat všechny kluby, protože ekonomika by byla obrovsky zasažena. Když by neměli příjmy z diváků, tak by to byly další a další výpadky, a to by se muselo projednat, zda pokračovat dál,“ nastiňuje Řezníček.

„Z našeho pohledu, jakožto řídící orgán, nechceme rozhodovat o tom, že by se něco přestalo hrát,“ přiznává ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček, že ale i nadcházející sezóna může skončit nedohraná stejně jako ta poslední.