Uzavře se příští rok extraliga? Některé kluby by to kvůli dopadům pandemie uvítaly, jiné jsou proti

Z hokejové extraligy by se další dvě sezony nemuselo sestupovat. To je návrh, který má pomoct týmům zmírnit ekonomické dopady pandemie koronaviru. Elitní soutěž by navíc ještě mohl rozšířit vždy jeden klub z první ligy, pokud by splnil licenční podmínky.

„Jsem zásadně proti jakémukoliv uzavírání extraligy, ale tahle situace je velice mimořádná a další dopady jsou jen těžko predikovatelné,“ řekl už ve čtvrtek ředitel extraligy Josef Řezníček.

Vedení svazu počítá s tím, že by se extraliga v nadcházejících dvou ročnících vždy rozrostla o jeden tým, jímž bude vítěz druhé nejvyšší soutěže.

Od sezony 2022/2023, do které by vstoupilo 16 týmů, by se pak počet účastníků i díky znovu zavedené baráži snížil zpátky na současných 14 mužstev.

O tom, že by se nejvyšší hokejová soutěž uzavřela, se živě diskutovalo už během uplynulé sezony, která se nedohrála kvůli pandemii koronaviru.

‚Lize by to ubralo na atraktivitě‘

Radiožurnál oslovil 15 extraligových klubů (tedy všechny kromě Pardubic, které právě jednají o případném novém majiteli klubu) s otázkou, jak se k případnému dočasnému uzavření soutěže staví.

„Zůstáváme při tom, že to zavírat nechceme. Kdyby nám dal někdo rozumné argumenty, jsme schopní o tom uvažovat, ale momentálně jsme naklonění tomu extraligu neuzavírat,“ říká sportovní manažer hokejové Plzně Tomáš Vlasák.

Proti uzavření nejvyšší hokejové soutěže se dlouhodobě staví pražská Sparta.

„Chceme si důkladně nastudovat materiály, než k nim zaujmeme finální stanovisko. V uplynulé sezoně jsme se ale jasně vymezili proti uzavření soutěže a máme na to stále stejný názor. Uzavření soutěže by lize ubralo na atraktivitě, týmy ze spodní části tabulky by neměly o co hrát,“ uvedla generální ředitelka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Jiné kluby by naopak uzavření soutěže uvítaly. K variantě bez sestupu se v současné situaci přiklání třeba Mladá Boleslav, Vítkovice nebo Hradec Králové.

„Dá se očekávat, že o příští sezoně bude rozhodovat hlavně ekonomika. Z tohohle pohledu uzavření logiku má. Pokud jde o sportovní hledisko, tak jde o propírané téma. Já si nemyslím, že by sport utrpěl. Hrají to profesionální hráči a myslím, že hokej je tak aktivní, že by je to mělo strhnout k tomu, aby chtěli vyhrávat, i když bude extraliga zavřená,“ řekl generální manažer Mladé Boleslavi Jan Tůma.

„Určitě bychom byli pro, aby po dobu nějaké stabilizace byla nesestupová soutěž, protože situace teď bude pro všechny těžká. Ale ten návrh není jen o tom, ale je i o dalších věcech, o kterých budeme ještě diskutovat,“ uvedl za Hradec Králové generální manažer Aleš Kmoníček.

„Všichni víme, že doba není vůbec lehká a že by pro některé kluby mohlo být hodně náročné zvládnout sezonu,“ řekl vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček. „Dlouhodobě jsme pro, takže jsme rádi, že se v téhle tíživé situaci svaz odhodlal k tomu, že vytvořil návrh na uzavření soutěže,“ dodal karlovarský sportovní manažer Martin Pešout.

„Pohledem generálního manažera klubu, který postoupil, je to záchranná brzda, takže je to bezva. Z celkového hlediska, jestli je to dobré pro soutěž jako takovou, a když si budu klást otázku, co na to řeknou fanoušci a jestli budou chodit na zápasy v takovém počtu jako dřív, tak nevím. Bylo by dobré říct taky nějaké ‚B‘. Ano, uzavřeme soutěž na dva roky, ale budeme po klubech vyžadovat, aby plnily nějaké licenční podmínky, třeba platové stropy nebo platová dna, o kterých se v českém hokeji také hovoří,“ navrhuje generální manažer Českých Budějovic Stanislav Bednařík.

„Zlín jednoznačně a dlouhodobě podporuje baráž, třeba v tom formátu, který tu byl před dvěma třemi lety. Pokud by se nás v tuto chvíli někdo ptal, jestli chceme soutěž nesestupovou, nebo se přiklonit k současnému stavu s přímým sestupem, tak budeme pravděpodobně pro nesestupovou soutěž,“ myslí si Martin Hosták, jednatel hokejového Zlína.

„Kometa je pro to, aby se nyní řešil systém extraligy na několik příštích sezon. Jsme pro nesestupový model na dva tři roky, který by byl otevřený pro prvoligové týmy, které na to budou finančně připraveny,“ řekl mluvčí brněnské Komety Michal Chylík.

Uzavření extraligy by se nebránil ani Litvínov. Liberec, Olomouc a Třinec se zatím odmítly vyjádřit. Do poloviny května se mají extraligové týmy k návrhu vyslovit. Změny pak musí ještě schválit výkonný výbor Českého hokeje.