Na návrat jsem se moc těšil. Jsem rád, že byl vítězný, radoval se pardubický Kaut po derby proti Hradci

Hokejisté pardubického Dynama vedou ligovou extraligovou tabulku i po nedělním derby v Hradci Králové. Pardubice vyhrály 4:2 a vedle bodového zisku je mohly těšit i další věci. Třeba velmi dobrý herní projev nebo první zápas (a v něm hned premiérový gól) posily z NHL Martina Kauta. Hradec Králové 10:08 9. října 2023

„Poslední zápas jsem hrál na mistrovství. Bohužel jsem se zranil během přípravy na tréninku, ale teď už jsem v pořádku. Těšil jsem se moc, lepší zápas jsem si asi nemohl vybrat. Jsem rád, že byl vítězný,“ liboval si po utkání Martin Kaut, který k výhře svého týmu přispěl výborným výkonem a nechytatelnou ranou do růžku branky Patrika Bartošáka, která znamenala průběžné vedení Dynama 2:1.

I když sám Kaut po utkání řekl, že umí hrát ještě lépe a doufá, že to brzy ukáže, byl jednou z klíčových postav Pardubic. Naskočil do týmu, který šlape. A o to měl podle vlastních slov návrat jednodušší. „Kluci mi to hodně usnadnili. Dá se říct, že vyhrávali skoro každý zápas a hodně mi pomohli. Doufám, že jim teď pomůžu taky a budeme ve vítězstvích pokračovat,“ řekl Kaut.

V minulých letech měl většinou v domácích derby navrch Hradec, který ani tentokrát neslevil ze svých typických zbraní – aktivní hry a nepříjemného napadání. Jenže letošní Pardubice mají sílu a Mountfieldu toho moc nedovolily.

Momentů, kdy by se hosté museli obávat o osud zápasu, podle Kauta příliš nebylo. „Hradec dal gól jen z přesilovek. Takže kdybychom se vyvarovali vyloučení, možná jsme ani nedostali gól. Myslím si, že při 5 na 5 jsme to odehráli skvěle a jsme rádi za tři body,“ těšilo pardubického útočníka.

S jeho návratem do sestavy ještě vzrostla konkurence v útocích Dynama. Kouč Václav Varaďa má k dispozici možná i víc než pět útoků na extraligové nebo ještě vyšší úrovni.

Podle autora vítězného gólu v derby Tomáše Vondráčka to ale vůbec není špatně. „Je to tak, jak to je. Myslím si, že je to dobře. Každý ze sebe musí vydat 120 procent, aby se v sestavě udržel, a to podle mě každého motivuje k tomu, aby se na zápas pořádně připravil,“ konstatuje Vondráček.

A že to funguje, ukazuje i pohled na tabulku. Dynamo je první o skóre před Litvínovem, Sparta ztrácí čtyři body a čtvrtý Třinec už má osmibodové manko.