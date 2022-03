Trenér Moták po pěti letech končí v Olomouci, klub se s ním po konci v předkole play-off rozloučil

Trenér Zdeněk Moták končí po pěti letech na střídačce extraligových hokejistů Olomouce. Sedmapadesátiletý kouč, který tým vedl společně s Janem Tomajkem, by měl podle neoficiálních informací v příští sezoně působit v Třinci. Hanáci jeho odchod oficiálně oznámili na klubovém webu. Olomouc 20:23 25. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový trenér Zdeněk Moták | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Všechno jednou končí. Páté utkání předkola s Vítkovicemi bylo poslední pro trenéra Zdeňka Motáka,“ uvedli zástupci Olomouce.

Moták svůj možný odchod naznačil po skončení sezony. „Klukům jsem po zápase řekl, že je čest je trénovat. Můj poslední zápas na olomoucké střídačce? Je to možné,“ uvedl Moták před týdnem po prohře Olomouce v rozhodujícím pátém utkání předkola play off na ledě Vítkovic.

Ostravský rodák přišel do Olomouce v roce 2017 ze Sparty, nejprve byl asistentem Zdeňka Venery, poté utvořil trenérskou dvojici s Tomajkem. Hanáci při jeho angažmá vždy postoupili do play-off, třikrát do čtvrtfinále, letos skončili v předkole. Odkoučoval 294 zápasů, z toho 194 vítězných.

Před letošní sezonou posílil klub hvězdný David Krejčí z NHL, Olomouc ale i vinou zranění ztratila na konci základní části výkonnost. V předkole play-off svedli Hanáci vyrovnaný boj s Vítkovicemi, sérii ale prohráli 2:3.

„Na jednu stranu to mrzí, ale přejeme mu to. Já doufám, že se mu bude dařit. Je to férový člověk a bude nám chybět. K nám hráčům měl blízko, vztah měl dobře nastavený. Pustil si nás k tělu, ale s rozumem,“ ocenil jej kapitán týmu Jiří Ondrušek.